A partire dal 18 settembre 2024, WindTre ha lanciato una campagna promozionale dedicata ai suoi clienti con linea fissa. Le offerte MIA Unlimited x Super Fibra sono rivolte a coloro che desiderano attivare una SIM mobile. I pacchetti includono minuti illimitati, SMS e dati senza limiti anche in 5G. I prezzi partono da soli 6,99€ al mese per i clienti selezionati. Tale iniziativa mira a incentivare la convergenza tra le offerte fisse e mobili. Consentendo ai clienti di migliorare i loro piani tariffari.

WindTre: dettagli e condizioni delle offerte

Nel messaggio inviato via email, WindTre invita i clienti a recarsi nei punti vendita per attivare l’offerta. La serie MIA Unlimited x Super Fibra è disponibile solo per coloro che hanno attiva esclusivamente la linea fissa. Il piano base prevede minuti illimitati, 100 SMS e dati illimitati fino a 4G. Per un costo di 9,99€ al mese, è invece possibile passare alla versione 5G, che offre 200SMS. I clienti possono attivare una sola SIM associata alla loro linea fissa. In più, se questa viene disattivata, la scheda resterà attiva a un costo maggiore e con un limite di Giga mensili.

Le nuove SIM WindTre vengono fornite con il piano tariffario New Basic, che ha un costo di 4€ al mese. Il pagamento però non verrà addebitato se l’offerta principale è attiva. In caso di superamento del numero di SMS disponibili, il prezzo è di 29 cent. per ogni messaggio. In più, internet illimitato deve essere attivato dall’area clienti o tramite app. Sarà anche possibile ottenere Giga senza limiti per altri due numeri WindTre, ampliando così le possibilità di risparmio.

L’ operatore, di recente, ha anche avviato lo spegnimento della rete 3G. L’ azienda ha intenzione di completare questo processo entro la fine del 2025. In caso di utilizzo eccessivo dei dati, WindTre si riserva il diritto di limitare temporaneamente la velocità di connessione. I clienti possono accedere a questa offerta anche in roaming all’interno dell’Unione Europea, con alcune limitazioni sui Giga disponibili.