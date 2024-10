Le indiscrezioni più recenti parlano di un iPhone 17 Slim, che dovrebbe essere lanciato nella seconda metà del 2025. Il nuovo smartphone prevede un design più rinnovato e più sottile rispetto ai modelli precedenti. Esso presenta uno schermo da 6,6 pollici e si posiziona come alternativa alla versione Plus, destinata a scomparire dalla serie. Gli esperti del settore prevedono che il dispositivo sarà equipaggiato con il chip A19, basato su un’architettura a 3 nanometri. La stessa già impiegata nell’A18 Pro dell’iPhone16. Ad ogni modo, rispetto ai modelli Pro, la versione Slim avrà una memoria di 8GB, inferiore ai 12GB previsti per le versioni di punta.

iPhone 17 Slim: fotocamera e prestazioni in linea con la serie base

Sul fronte dell’ estetica, l’iPhone 17 Slim sarà costruito in alluminio. Una scelta che ne ridurrà il peso, ma potrebbe renderlo più vulnerabile agli stress fisici, come le torsioni. Questo aspetto suscita curiosità su come si comporterà il dispositivo nei test di resistenza. L’adozione dell’alluminio, pur mantenendo la leggerezza, potrebbe essere un compromesso per garantire la robustezza del telefono. L’attesa per vedere come Apple riequilibrerà questi elementi tecnici è alta. Specialmente considerando le aspettative di durata e resistenza del dispositivo.

In termini di funzionalità, l’iPhone 17Slim non avrà le stesse caratteristiche avanzate della gamma Pro. Ma manterrà comunque una dotazione adeguata per un’ottima esperienza d’uso. Le voci di corridoio parlano di una fotocamera posteriore da 48MP e una frontale da 24MP. Perfetti per coloro che desiderano buone prestazioni fotografiche, senza complicazioni tecniche. La tecnologia Face ID rimarrà invariata, consolidando l’affidabilità del sistema di riconoscimento facciale.

Ad ogni modo, è importante prendere queste anticipazioni con cautela. La fonte principale, Jeff Pu, è nota per le sue previsioni. Però non sempre le sue informazioni si rivelano accurate. Di conseguenza per avere certezze sulle specifiche e le performance effettive del nuovo dispositivo, bisognerà attendere un annuncio ufficiale da parte di Apple o test più solidi e concreti.