Iliad: quanto costa la Flash 150 e cosa offre per sempre allo stesso prezzo

Durante gli ultimi tempi è stato chiaro il dominio di Iliad. L’azienda è venuta fuori anche con le stesse promo di un tempo ma con rimodulazioni di prezzo importanti ma al ribasso. Bisogna infatti tenere conte che Iliad è l’unico provider non virtuale ad oggi che rende disponibili prezzi fissi per sempre e che, al massimo, li abbassa ulteriormente.

Tutto ciò è visibile con la nuova Flash 150, promo che include al suo interno tutto ciò che occorre che che rispetto al passato ora costa addirittura meno.

Iliad: torna di nuovo la Flash 150 con tutto incluso, ecco il prezzo e i contenuti

La Flash 150 è infatti ancora una volta disponibile con un prezzo ancora più basso. Si tratta di soli 7,99 € al mese per sempre. Al suo interno ecco minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e ben 150 giga in 4G per internet. I nuovi utenti possono sottoscriverla già adesso e possono farlo anche i già clienti di Iliad a patto che abbiano una promo che costi meno di questa.

Le altre due offerte sono ancora superiori, sia per qualità di rete che per contenuti. La prima si chiama Giga 180 e garantisce come l’altra offerta minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo in questo caso aumenta a 9,99 € al mese per sempre perché ci sono 180 giga in 5G. Termina la Giga 250, un’offerta mobile che con 11,99 € al mese per sempre offre agli utenti che la sottoscrivono ben 250 giga in 5G. Anche qui ci sono i soliti minuti e messaggi. Da ricordare che chi sceglie queste due offerte, può avere anche lo sconto sull’abbonamento domestico in fibra ottica: costerà solo 19,99 € al mese. Ovviamente tale promo è garantita solo a chi è già titolare di offerte Iliad mobili a partire da 9,99 € a salire.