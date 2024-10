Hyundai non ha intenzione di stare con le mani in mano e di recente sta lavorando ad un nuovo interessante progetto. Si tratta di una batteria LFP ideata con lo scopo di concorrere con i modelli di CTL e BYD. Per poter realizzare tale progetto Hyundai ha messo insieme un team davvero interessante. Tra i membri troviamo Samsung SDI, LG Energy Solution e SK On.

La nuova batteria LFP Hyundai presenterà una caratteristica particolarmente allettante. Sembra infatti, che il suo punto forte sarà la densità energetica. L’obiettivo del produttore coreano è di raggiungere i 300 Wh/kg. Ciò entro il 2025. Un traguardo da non sottovalutare. Soprattutto se si considera che al momento CATL e BYD hanno raggiunto i 200 Wh/kg.

Hyundai a lavoro per realizzare una nuova batteria LFP

Nello specifico, cosa si intende per densità energetica? Si tratta della quantità di corrente che può essere conservare all’interno di una massima. Un aumento di tale valore significa che le batterie possono trattenere un livello molto più alto di energia senza modificare le proprie dimensioni. È un progetto particolarmente ambizioso che porta vantaggi importanti per quanto riguarda l’autonomia delle vetture elettriche.

Alcune voci circolate di recente sembrano aver ipotizzato che lo scopo di tale intervento da parte di Hyundai è quello di portare ad un abbassamento dei costi per le proprie vetture elettriche. Al momento le Ioniq 5 e Ioniq 6, ad esempio, hanno un prezzo che supera i 40.000 euro. Stesso discorso anche per la versione elettrica di Kona. Con tale progetto, Hyundai potrebbe portare sul mercato una nuova generazione di vetture elettriche con costi decisamente inferiori rispetto a quelli attualmente disponibili sul mercato.

Un esempio concreto di suddetta strategia potrebbe essere il SUV compatto elettrico Inster. Quest’ultimo, infatti, verrà venduto con un prezzo di listino di 25.000 euro. Un cambiamento considerevole se si considera l’andamento attuale per il settore dell’elettrico. Considerando il progetto relativo alla nuova batteria LFP è evidente qual è la strada che Hyundai ha deciso di percorrere per le sue prossime automobili elettriche.