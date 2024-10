Vodafone Silver: scopri le due offerte speciali a partire da 7,99€

Ci sono gestori che hanno dovuto rivedere i loro piani e riproporre le loro migliori promozioni mobili a prezzi molto più bassi. Un chiaro esempio di tutto questo non può che essere anche Vodafone, azienda che con il tempo ha imparato com’è che vanno le cose al giorno d’oggi.

Il provider anglosassone riesce anche questa volta a mettere in circolazione le sue migliori offerte con un modo per aumentare i giga ogni mese. La gamma Silver è dunque tornata e sta facendo faville in giro.

Vodafone si riprende gli utenti con le Silver: ecco cosa c’è al loro interno ogni mese

Chi non ha mai sentito parlare delle offerte Silver di Vodafone potrebbe restare esterrefatto dalla loro qualità e dai contenuti. Lo stesso si può dire anche per i prezzi mensili che infatti sono molto migliori rispetto ad un tempo. Il gestore anglosassone garantisce a tutti la possibilità di pagare poco avendo il massimo, come nel caso dell’offerta da 7,99 € al mese. Questa include al suo interno minuti senza limiti verso tutti gli operatori mobili e fissi, 200 SMS verso tutti e 100 giga in 4G per navigare Internet mensilmente. Ottima anche l’altra offerta, quella che aumenta il prezzo a 9,99 € mensili ma con minuti senza limiti, 200 messaggi e 150 giga in 4G.

La vera peculiarità di queste offerte è ovviamente la rete mobile che è di altissima qualità, ma c’è da tenere conto anche di una promozione attiva. Secondo quanto riportato infatti coloro che scelgono le offerte Vodafone (che devono provenire necessariamente dai gestori virtuali o da Iliad) possono avere il primo mese un prezzo di soli 5 € da pagare. L’altra offerta riguarda invece la possibilità di aumentare i giga con 50 giga in più. Basta scegliere SmartPay gratis, servizio per pagare ogni mese dal conto corrente. Per tutto il mese di ottobre le soluzioni appena illustrate dovrebbero essere disponibili.