Truffa ai danni degli utenti: il messaggio pericoloso è questo

Ogni truffa diventa sempre più difficile da scoprire e su questo non ci sono dubbi. Gli utenti stanno lottando negli anni per acculturarsi in maniera tale da riuscire ad avere ogni tipo di impressione quando si tratta di un inganno e in tanti ci sono riusciti. Ad oggi però i pericoli aumentano e anche i più esperti possono spesso essere colti in fallo, anche quando credono di aver capito di cosa si tratta.

Purtroppo stanno arrivando messaggi a valanga con tantissimi inganni al loro interno. La truffa di oggi addirittura prova a fregare gli utenti facendo leva su una tecnologia ormai usata da tutti in autostrada per pagare automaticamente il pedaggio, ovvero il Telepass. Guardando la mail, le persone osservano fin da subito il logo del celebre brand ed è per questo motivo che ci cascano credendo che la comunicazione sia veritiera.

Truffa in corso a nome di Telepass, è tutto fino: state molto attenti

Gli utenti che hanno letto l’ultima e-mail in arrivo, hanno creduto fin da subito di essere stati fortunati ma in realtà erano tra gli sfortunati di turno. La questione che è giunta in questi giorni riguarda proprio Telepass con le persone che credono di aver vinto un “kit di emergenza“. In verità non c’è nulla di vero in tutto questo ed per tale motivo che bisogna tenere altissima la guardia.

Molti utenti hanno infatti trasportato avanti la questione cliccando anche sul link presente nel testo, quest’ultimo addirittura con un codice sconto che sarebbe dovuto servire per azzerare il prezzo del kit in questione. Gli utenti che non hanno capito che si trattasse di una truffa però hanno fornito in maniera involontaria i loro dati personali, lasciandosi fregare senza accorgersene. La questione dunque sta andando avanti proprio in questo modo e ci sono più utenti che ci stanno cascando. State quindi molto attenti ed evitate di credere a quello che sta accadendo.