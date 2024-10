Truffa phishing: ecco come si rivela e come evitarla

È diventato davvero difficile trovarsi in pace quando si apre una mail o un messaggio che arriva da un mittente o da un numero sconosciuto. Purtroppo la truffa è sempre dietro l’angolo e gli utenti sono sempre più spesso in balia dei malviventi.

Anche i più esperti hanno finito per avere paura in quanto ormai sembra tutto così realistico a tal punto da far intervenire anche loro, magari cliccando su qualche link inaffidabile. Lo scopo è sempre lo stesso: rubare soldi e dati personali e a quanto pare l’attività truffaldina starebbe andando avanti a gonfie vele. Secondo quanto riportato, negli ultimi giorni sarebbe stata la volta di una nuova truffa, una in grado addirittura di far credere agli utenti di essere entrati (non si sa in che modo) in un giro di belle ragazze. Questo purtroppo capita ordinariamente ed è per questo che tenere la soglia dell’attenzione alta è fondamentale.

Truffa in chat con un messaggio davvero ambiguo, ecco cosa sta accadendo agli utenti

Quello che vedete qui in basso è il messaggio che purtroppo sta fregando tantissimi utenti. Il testo sembra effettivamente ben scritto ma attenzione: non cliccate assolutamente sul link presente in basso (che ovviamente noi abbiamo omesso): è proprio da lì che parte la truffa:

“Buonasera

Ho trovato il tuo indirizzo email tra i miei contatti, ma non l’ho trovato

non ricordo come l’ho ottenuto.

Potremmo avere un amico comune che ha inoltrato uno dei miei

email a te.

Mi chiamo Jorges, vivo a Milano e lavoro come manager nella

campo commerciale. Sono venuto da te per colpa mia

voglia di sapere e il mio isolamento.

Sarei felice di incontrarti e trovare la soluzione a questo mistero.

Se sei disposto a condividere, sarei felice di sapere come

conoscerti di più. Se accetti di rispondere, io

invierà una mia foto così possiamo riconoscerci di più

facilmente e spero di non disturbarvi con il mio messaggio.“