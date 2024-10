TIM distrugge la concorrenza: le Power arrivano a ben 300GB in 5G

Tutto diventa ovviamente più facile scegliendo delle offerte da riproporre, esattamente come ha fatto con le sue Power. In questo momento sono ben tre le promozioni, tutte incredibili dal punto di vista dei contenuti e altrettanto per il prezzo.

Bisogna partire da un presupposto molto importante, ovvero che anche gli altri gestori propongono offerte molto interessanti. Secondo quanto detto in queste settimane però uno dei più presi in considerazione è sicuramente TIM. Le sue soluzioni mobili sono diventate infatti uno dei principali obiettivi di chi crede di pagare troppo con il suo gestore di sempre e che ora vuole cambiare operatore. A tal proposito è il momento di approfondire il discorso proprio sulle tre Power, tutte piene di giga.

TIM: le nuove Power sono davvero ottime, ecco cosa includono al loro interno

La prima offerta mobile è la Power Iron, soluzione che costa solo 6,99 € al mese con tutto incluso nel prezzo. Con minuti senza limiti e con 200 SMS disponibili, le grandi offerte di TIM partono da qui, dove ci sono peraltro anche 150 giga in 4G.

Più o meno gli stessi contenuti sono presenti anche nell’altra offerta, quella che include al suo interno praticamente 200 giga in 4G. Si tratta della nuova Power Supreme Easy, soluzione mobile con gli stessi minuti e messaggi ma che costa 7,99 € al mese. Per terminare, ecco la vera superstar della campagna promozionale di TIM, ovvero la Power Special. Questa vanta infatti 300 giga in 5G per navigare sul web tutti i mesi con minuti illimitati e 200 SMS. Il prezzo è di 9,99 € mensili per tutti.

Chi sceglie le promo di TIM può avere a disposizione solo per il primo mese un costo totalmente gratuito per cominciare a pagare dal secondo in poi. Queste offerte inoltre non sono disponibili per tutti ma solo per coloro che arrivano dai gestori virtuali e da Iliad.