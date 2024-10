WhatsApp: gli utenti hanno scoperto il modo per spiare gli altri GRATIS

Molte persone che usano WhatsApp ricorderanno che già in passato si era vista una situazione molto pericolosa, quella relativa allo spionaggio. C’erano degli utenti che infatti avevano costantemente paura che qualcuno ficcasse il naso nelle loro conversazioni, magari scoprendo situazioni molto delicate o semplicemente private. Bastava effettivamente scaricare delle applicazioni a pagamento che consentivano mensilmente, con una spesa regolare, di riuscire ad entrare nello smartphone altrui con alcuni sotterfugi anche abbastanza complicati da mettere in atto.

Ad oggi tutto questo è un lontano ricordo fortunatamente ma a quanto pare il progresso non smette mai di stupire. Secondo quanto riportato infatti più persone avrebbero scoperto una nuova applicazione che riuscirebbe in ogni modo a spiare quelli che sono i movimenti nella chat, inibendo dunque una delle funzioni più importanti che WhatsApp mette a disposizione.

WhatsApp: con questa nuova applicazione, saprete sempre quando il vostro partner entra o esce dalla chat

Secondo le ultime notizie che sono trapelate sul web in queste ore, diverse persone si stanno servendo di un’applicazione molto semplice da utilizzare che riuscirebbe a mettere fuori gioco una delle possibilità che WhatsApp rende da sempre disponibile.

Come gli utenti che usano l’applicazione ben sanno, chi decide di non mostrare il suo ultimo accesso e il suo stato, non offre alcun modo di ricevere queste informazioni agli altri interlocutori. Utilizzando però un’applicazione meglio conosciuta con il nome di Whats Tracker sarebbe possibile tutto questo, chiaramente senza farsene accorgere.

Basta scaricare l’applicazione in formato apk dal web e avviarla per selezionare uno o più contatti da monitorare. Tutte le volte che questi entreranno nella chat di WhatsApp o usciranno fuori, lo spione in questione riceverà una notifica istantanea. È così dunque che si riesce a tenere traccia delle attività degli utenti in maniera anche legale, oltre che gratuita. Al momento tutto questo funziona solo ed esclusivamente su Android.