CoopVoce costa 9 euro al mese: torna la EXTRA 300

Di grandi offerte a disposizione ce ne sono un numero inquantificabile al giorno d’oggi, ma la serietà e soprattutto la fiducia che un gestore riesce a guadagnarsi, proviene da tanti altri aspetti molto importanti. Tutti questi vengono messi in campo da CoopVoce, un provider che negli ultimi anni ha dato dimostrazione di solidità ma anche di grande continuità, scandendo in maniera regolare i ritmi del mondo della telefonia mobile italiana. In base a tutto quello che infatti il gestore ha pubblicato, gli altri provider si sono adeguati tentando di rendergli le cose complicate, senza però riuscirci.

CoopVoce infatti ha preso fin da subito in mano la situazione mettendo in seria difficoltà tutte le altre realtà, anche quelle più navigate. Il percorso di questo gestore fin dalla sua nascita è stato lineare e ad oggi sembra voler continuare su quel filo conduttore. Le migliori promo messe in campo sono arrivate più volte, anche con prezzi rimodulati al ribasso. Il caso del ritorno della EXTRA 300 è infatti lampante. Al suo interno ci sono sempre gli stessi contenuti ma con un prezzo ancor più allettante di prima.

CoopVoce: tornano le migliori promo ma la EXTRA 300 è la più forte, ecco i dettagli

Secondo le ultime notizie, CoopVoce starebbe continuando a stupire. Le sue offerte effettivamente non hanno nulla da invidiare a quelle degli altri provider che infatti inseguono anche questa volta. La fine del 2024 è dunque improntata a vedere ancora il celebre provider in vetta alle classifiche di gradimento e lo dimostra proprio l’ultimo ritorno.

La EXTRA 300 è di nuovo disponibile sul sito ufficiale con un prezzo fantastico: costa solo 9,90 € al mese per sempre con il primo mese gratis per chi la sceglie entro il 27 ottobre. Al suo interno ecco minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e infine 300 giga in 4G per navigare sul web senza limitazioni.