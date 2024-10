Dal 16 ottobre 2024, TIM ha avviato una promozione speciale per la sua offerta di rete fissa WiFi Casa, valida in 30 città italiane. Essa permette ai nuovi clienti di attivare una linea fissa con l’opzione di navigare in fibra FTTH XGS-PON fino a 10Gbps. Il tutto senza costi aggiuntivi, qualora la copertura sia disponibile. L’attivazione, normalmente a pagamento, viene azzerata per tutta la durata della promo, che termina il 23 novembre 2024, salvo proroghe.

TIM: offerta dettagliata e sconti aggiuntivi per i nuovi clienti

I nuovi clienti possono beneficiare del costo di attivazione gratuito, anziché pagare i consueti 39,90 euro. Ma solo se la richiesta viene effettuata online entro il 26 ottobre 2024. In più, l’opzione Fibra 10GB, solitamente proposta a 5€ al mese, sarà inclusa gratuitamente nel pacchetto, se attivata insieme alla linea fissa. L’offerta coinvolge città come Roma, Milano, Napoli, e altre 27 località. Mentre in alcune di queste, tra cui Ferrara e Foggia, non è ancora disponibile. Anche se resta attivo lo sconto sull’attivazione.

L’offerta TIM WiFi Casa comprende internet illimitato con velocità variabili a seconda della copertura. Fino a 2,5Gbps in download e 1Gbps in upload per la fibra FTTH standard. Le chiamate nazionali verso fissi e mobili sono incluse per 48 mesi, così come il modem WiFi a rate. Il costo mensile per i nuovi abbonati parte da 29,90€ con domiciliazione bancaria. Sono poi previsti sconti ulteriori per i giovani tra i 18 e i 30 anni e per gli over 65.

La promozione si combina con altre offerte TIM, come il servizio Google One gratuito per tre mesi e le varie opzioni TIMVISION, per un’esperienza di intrattenimento completa. Detto ciò se siete curiosi di conoscere altre soluzioni proposte dall’ operatore in questo periodo vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale. Qui troverete moltissime altre offerte che potrebbero fare al caso vostro, anche per i clienti più esigenti.