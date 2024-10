Very Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali presenti sul territorio italiano con una delle più vaste offerte di rete mobile attualmente disponibili. Si tratta di offerte estremamente convenienti e che, con un costo molto basso, arrivano ad includere ogni mese tantissimi giga per navigare e molto altro. Anche per il mese di ottobre, in particolare, l’operatore sta rendendo disponibile la promo Giga x2, che permette di ottenere il doppio dei giga con alcune offerte. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Very Mobile, super promo giga x2 con raddoppio dei giga su alcune offerte

Anche per il mese di ottobre l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta continuando a proporre una super promozione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo Very Mobile Giga x2, che permette di ottenere ogni mese il doppio dei giga su alcune offerte di rete mobile selezionate disponibili al momento sul sito ufficiale dell’operatore.

In particolare, tra queste offerte quella a più basso costo è l’offerta mobile denominata Very Mobile 4,99 20 GB. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 20 GB di traffico dati, anziché 10 GB. Nel bundle sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 4,99 euro al mese.

Un’altra offerta di rilievo compatibile con questa promozione è Very 6,99 200 GB. In questo caso, grazie alla promo giga x2, gli utenti avranno a disposizione ogni mese addirittura 200 GB di traffico dati al costo sempre di 6,99 euro al mese. Come sempre, nel bundle rimangono inclusi minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Questa offerta, in particolare, è rivolta sia a tutti coloro che decideranno di attivare un nuovo numero sia a tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici rivali, tra cui Iliad, NTMobile e PosteMobile.

Per scoprire tutte le super offerte dell’operatore, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Very Mobile.