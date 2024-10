La quarta generazione della Nissan Murano fa il suo debutto sul mercato degli Stati Uniti. Stiamo parlando del nuovo SUV della casa automobilistica giapponese che si contraddistingue grazie ad una serie di caratteristiche, come design ricercano e innovative tecnologie.

Non a caso, dunque, il mercato automobilistico degli Stati Uniti avrà un nuovo e importante protagonista. La quarta generazione del SUV non passa inosservato grazie al suo design curato nei minimi dettagli e ad alcune tecnologie che migliorano l’esperienza d’uso del mezzo. Scopriamo nel corso di questo articolo tutti i dettagli più importanti che la Nissan Murano è in grado di offrire.

Nissan Murano: la quarta generazione del SUV negli Stati Uniti

Al fine di offrire un’esperienza d’uso ottimale a bordo della nuova Nissan Murano, la casa automobilistica giapponese ha deciso di adottare la tecnologia Safety Shield 360. Grazie a quest’ultima non mancano alcuni sistemi di assistenza alla guida che migliorano la gestione e l’uso del SUV. Non manca, ad esempio, l’Invisible Hood View, utile per segnalare ostacoli tramite l’utilizzo di apposite telecamere implementate sul veicolo.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Nissan ha deciso di montare un motore 4 cilindri turbo di 2 litri con 241 CV e 352 Nm di coppia e trasmissione automatica a 9 rapporti.

Non manca all’interno la cura dei dettagli grazie ad un design minimal e moderno. Presenti doppi schermi da 12,3 pollici e pannello touch. Tra le caratteristiche di spicco, la presenza di di tetto apribile panoramico, sedili anteriori riscaldati, rinfrescati e massaggianti. Per coloro che vogliono anche avere un’atmosfera unica e rilassante vi è un’apposita illuminazione ambientale caratterizzata da ben 64 colori.

Il mercato automobilistico statunitense avrà dunque l’opportunità di avere come protagonista il nuovo SUV sia con trazione anteriore che integrale. Non ci resta che attendere ulteriori novità per scoprire quanti utenti riuscirà a conquistare il nuovo SUV di Casa Nissan. Le vendite inizieranno nel 2025.