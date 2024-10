Nuova Nissan Murano: design e tecnologia al top

La Nissan Murano 2025 si presenta con un design rinnovato e tecnologia di ultima generazione. Dieci anni dopo l’ultimo aggiornamento, questo crossover giapponese stupisce per l’equilibrio tra eleganza e imponenza. La carrozzeria è più larga di 6,5 cm, con linee pulite che comunicano solidità e stile. La parte frontale colpisce con i nuovi fari Crystal Cube a LED, collegati da una striscia nera lucida. E la firma “V-motion”? È integrata nelle luci diurne a LED. Anche la parte posteriore non passa inosservata. Troviamo una fascia luminosa a LED attraversa l’intera larghezza, regalando un impatto visivo forte, soprattutto di notte.

Ma la tecnologia è davvero protagonista? All’interno, l’abitacolo della Nissan punta tutto sul comfort e sulla connettività. I sedili anteriori ventilati e massaggianti migliorano l’esperienza di viaggio, mentre il doppio display da 12,3 pollici e il supporto per Apple CarPlay e Android Auto rendono la guida più smart. Non manca il sistema ProPILOT Assist nel modello Nissan, per una guida semi-autonoma. E il volante riscaldato con fondo piatto? Pensato appositamente per facilitare l’accesso al posto guida.

Motore tradizionale e grande dinamica per la nuova Nissan

In un mercato sempre più elettrificato, ci si aspettava una versione ibrida della nuova Murano? E invece no! Nissan ha deciso di mantenere un motore a benzina. Si tratta del VC-Turbo da 241 cavalli, sviluppato da Infiniti, con una coppia massima di 352 Nm. Questo è poi abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti, che sostituisce il CVT della generazione precedente.

Per quanto riguarda la dinamica di guida, il nuovo servosterzo elettrico garantisce maggiore precisione, mentre i nuovi ammortizzatori migliorano il comfort. Le opzioni di trazione includono anteriore, integrale standard e intelligente. L’arrivo nelle concessionarie della Nissan è previsto per l’inizio del 2025, ma i prezzi? Nissan li comunicherà poco prima del lancio. Con un mix di tradizione e innovazione, la Murano si prepara a rimanere una scelta attraente per chi cerca un SUV di lusso senza rinunciare alla potenza del motore tradizionale.