La MG ZS viene presentata nella sua nuova generazione che si contraddistingue grazie ad uno stile innovativo. Non solo cura dei dettagli ma anche tanta potenza per la MG ZS Hybrid+ grazie alla presenza di un nuovo powertrain full hybrid da 194 CV.

Gli allestimenti che la casa automobilistica ha deciso di lanciare sul mercato sono tre e i prezzi partono da 23.490 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli della nuova generazione MG ZS Hybrid+.

MG ZS Hybrid+: caratteristiche e allestimenti

La nuova generazione MG ZS monta un motore elettrico da 136 CV e 250 Nm abbinato ad un 4 cilindri 1.5 a benzina da 102 CV. Presente un cambio automatico a 3 rapporti. Per quanto riguarda la batteria, il costruttore ha deciso di implementare un accumulatore da 1,83 kWh che viene ricaricato da un generatore da 45 kW.

Come accennato in apertura, gli allestimenti disponibili sono tre: Standard, Comfort e Luxury. Tutti e tre consentono di avere a disposizione elementi che rendono l’esperienza d’uso ottimale. Chiaramente quello Luxury offre, in aggiunta, elementi come la telecamera a 360°, il volante riscaldato e i vetri privacy.

Lo stesso brand Manager Gianni Contegiacomo ha più volte mostrato l’entusiasmo per il risultato raggiunto con la presentazione del nuovo veicolo. Non dimentichiamo che la gamma MG Motor già da tempo offre soluzioni innovative e che riescono a contraddistinguersi grazie all’elevato comfort. Come ribadito da Gianni Contegiacomo, grazie alla nuova MG ZS Hybrid+ viene nuovamente confermato l’impegno del brand verso l’evoluzione tecnologica e la mobilità sostenibile, grazie ad una perfetta combinazione tra sicurezza, esperienza di guida, sistemi intelligenti e connettività che rendono eccezionale qualsiasi viaggio.

Nello specifico, la MG ZS HYBRID+ da 194 CV ha un prezzo di listino di 23.490 euro per l’allestimento Standard, 25.490 euro per il Comfort e 27.490 euro per il Luxury. Non ci resta che attendere aggiornamenti per capire come andranno le vendite della nuova generazione di questo veicolo.