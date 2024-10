Inutile ribadire che la casa automobilistica BMW è conosciuta in tutto il mondo per i suoi veicoli che si contraddistinguono grazie ad una serie di caratteristiche che li rendono efficienti e confortevoli. Oggi parliamo della BMW Serie 2 Grand Coupé, nuova berlina del brand di Monaco di Baviera che, secondo quanto diffuso, sarà disponibile per le vendite a partire da marzo 2025.

A caratterizzare la berlina sportiva alcuni dettagli estetici che la contraddistinguono dal resto della gamma e alcuni dati tecnici. Scopriamo insieme in questo articolo cosa ha pensato di implementare su questo nuovo modello il costruttore tedesco.

BMW: caratteristiche della Serie 2 Grand Coupé

Per la realizzazione del nuovo modello, la casa automobilistica ha pensato di rinnovare il frontale implementando dei fari sottili e di illuminare la mascherina a doppio rene tipica del marchio. Non mancano le novità anche per la coda che presenta dei fanali che non passano inosservati.

Dal punto di vista tecnico, la BMW Serie 2 Gran Coupé ha alla base il motore diesel 2.0 disponibile nelle varianti 218d e 220d, rispettivamente in grado di erogare 150 CV e 163 CV con sistema mild hybrid.

La casa automobilistica ha pensato che di lanciare la versione a benzina 220 Gran Coupé Mild Hybrid. Quest’ultima dispone di un motore 2.0 litri turbo da 170 CV ma non manca una versione M235 xDrive Gran Coupé dotata di un 4 cilindri di 2.0 litri turbobenzina in grado di erogare 300 CV.

Tornando alla BMW Serie 2 Gran Coupé non possiamo non porre l’attenzione sull’abitacolo. Al proposito, infatti, le novità introdotte dal marchio di Monaco di Baviera sono davvero tante. Tra queste, un’innovativa plancia ed un grande pannello curvo che non passa di certo inosservato che integra un display da 10,25″ e un touchscreen da 10,7″. Tanta l’attenzione di BMW per quanto riguarda la cura dei dettagli presenti nell’abitacolo. Per quanto riguarda i prezzi, non abbiamo ancora dettagli ufficiali ma è probabile che il veicolo venga proposto a partire da 40.000 euro.