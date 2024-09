MG ZS 2024: rinnovamento totale e powertrain ibrido

Per la MG ZS 2024, i prezzi e le disponibilità sono ancora in attesa di essere annunciati, almeno per il nostro mercato. In attesa di questa info viene naturale chiedersi quanto sarà accessibile questo crossover innovativo. Sebbene, per l’appunto, i dettagli sui costi non siano stati ancora divulgati, risulta chiaro che MG punta a regalare agli acquirenti un veicolo competitivo, non solo per il prezzo ma anche per quanto tocca le prestazioni.

La meccanica della nuova MG ZS è davvero il punto forte di questa versione. Troviamo un nuovo powertrain full hybrid, derivato dalla MG3 Hybrid. Questo sistema combina un motore benzina da 1,5 litri e 102 CV con un motore elettrico da 136 CV. La potenza totale è dunque di 196 CV. Il risultato? Un’accelerazione pazzesca per un modello del genere. Essa va infatti da 0 a 100 km/h in soli 8,7 secondi. Si ha così anche un notevole risparmio nei consumi, con una media di 5,1 litri per 100 km ed emissioni di 115 g/km di CO2.

Design completo della nuova MG ZS

Cosa possiamo aspettarci però dentro la nuova MG ZS? Gli interni sono stati completamente ridisegnati, ponendo un forte accento sull’ergonomia e la tecnologia. Debutta un nuovo volante con tasti ripensati, un tunnel centrale rivisitato con portaoggetti a tendina e un sistema di infotainment avanzato con display centrale HD da 12,3″. Tutto è progettato per offrire un’esperienza di guida confortevole e connessa. La tecnologia interna è accentuata anche grazie anche al display della strumentazione da 7″. Passando al design esterno, la nuova MG ZS si ispira chiaramente agli ultimi modelli della Casa. Il look richiama le linee della MG3 e della HS.

La parte frontale è dominata da un nuovo grande paraurti, da fari full LED e da una griglia di dimensioni generose. Anche il posteriore non delude. Ci sono fari a sviluppo orizzontale e dettagli che esaltano l’aspetto robusto del crossover. La nuova carrozzeria con linea di cintura più bassa, vetri più ampi e barre sul tetto integrate, inoltre, dona al veicolo un profilo più slanciato e pratico. La nuova MG ZS è quindi pronta a conquistare il mercato con il suo design rinnovato e il nuovo motore ibrido, ma il vero interrogativo rimane: quale sarà il prezzo di questo crossover innovativo?