iPhone 16 Pro Max è stato battuto: la batteria di questo smartphone è migliore

Con il lancio dei nuovi iPhone, molti utenti hanno pensato che non ci fosse nulla di meglio in giro o qualcosa di pronto ad arrivare che potesse rappresentare un’esperienza ancor migliore. I nuovi modelli 16 hanno dato diverse prove interessanti e anche qualche mancanza al momento ma se c’è un aspetto che sta convincendo più di ogni altra cosa, solo in alcuni casi, è la potenza della batteria. Il nuovo iPhone 16 Pro Max ha dimostrato che, nel pieno delle sue facoltà, può essere un vero Battery phone.

Nel frattempo le altre aziende non sono rimaste di certo con le mani in mano, soprattutto sul versante orientale della Terra. Tra i marchi più interessanti in questo momento, anche in vista del prossimo lancio del 24 ottobre, c’è senza dubbio il nome di OPPO. Sta per arrivare la nuova gamma Find X8 Pro.

OPPO Find X8 Pro batte iPhone 16 Pro Max sulla batteria

Durante gli scorsi giorni si è parlato di una notizia molto interessante che vedrebbe a bordo del prossimo OPPO Find X8 Pro un tasto dedicato alla fotocamera come il Camera Control di iPhone 16. Tutto sembra essere reale, esattamente come la grande validità della batteria del prodotto.

L’unità all’interno del device cinese sarà da 5.910 mAh, una capacità sorprendente viste le dimensioni molto ridotte in termini di spessore del dispositivo, che misura infatti solo 8,24 mm di spessore. Si tratta dunque di un miglioramento significativo rispetto al Find X7 Ultra, che aveva uno spessore di 9,5 mm con una batteria da 5000 mAh. Questo miglioramento è stato possibile grazie all’introduzione di una nuova tecnologia, la glacier battery, che permette un aumento della capacità del 18% e una riduzione dello spessore del 13% rispetto alla generazione precedente. Stanno a quanto riportato, le immagini promo del prodotto di OPPO hanno svelato un dato importante: il Find X8 Pro avrebbe totalizzato 7,2 ore di registrazione video in Dolby Vision HDR a -20°, mentre iPhone 16 Pro Max si sarebbe fermato a 5.