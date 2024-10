L’attesa è finita. Dopo settimane di speculazioni e voci di corridoio, la data ufficiale per la presentazione di OnePlus 13 è stata annunciata. Essa avverrà il 31 ottobre 2024. L’azienda cinese ha scelto di svelare il suo nuovo dispositivo in anticipo rispetto al consueto. Segnando così una svolta rispetto agli anni precedenti in cui i modelli di punta venivano presentati a dicembre. Il nuovo smartphone sarà presentato prima in Cina. Ma l’evento catturerà l’attenzione anche a livello internazionale. Con questo annuncio, OnePlus si prepara a competere ancora una volta con i giganti del settore. Puntando in particolare su innovazione e design.

OnePlus 13: caratteristiche tecniche e possibili incrementi di prezzo

Per accrescere l’attesa tra i fan, OnePlus ha pubblicato immagini ufficiali del dispositivo su Weibo. Mostrando una piccola anteprima dell’estetica del cellulare sia anteriore che posteriore. Questa mossa, probabilmente pensata per anticipare eventuali fughe di notizie, non ha però evitato che trapelassero ulteriori immagini in contesti reali. Queste foto non hanno fatto altro che stimolare ancora di più la curiosità degli appassionati.

OnePlus 13 promette di portare diverse novità, a partire dal suo schermo avanzato. Il display, sviluppato da BOE, offrirà una risoluzione 2K, tecnologia OLED LTPO. Insieme ad una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e un nuovo vetro super resistente. Tra le modifiche, ci sarà anche una maggiore protezione per gli occhi e una luminosità aumentata. All’ interno troviamo il nuovo processore Snapdragon 8 Elite che garantirà prestazioni eccezionali. Le quali sono già state confermate dai test su Geekbench.

Tali capacità però, potrebbero avere un prezzo. Si prevede infatti un aumento dei costi, legato soprattutto alla diminuzione dei componenti, come il nuovo chip di Qualcomm. Non è ancora chiaro se l’incremento di prezzo riguarderà tutte le versioni o solo alcune, ma i fan del brand dovranno prepararsi. Anche il comparto fotografico non deluderà. Il nuovo smartphone disporrà di tre sensori posteriori da 50MP curati da Hasselblad. Oltre che di una batteria da 6.000mAh con ricarica ultra rapida. Tutte caratteristiche che garantiranno un’esperienza di utilizzo di altissimo livello.