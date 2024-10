iPhone 16 e battery drain: iOS 18 scarica la batteria rapidamente

Sembra ormai smaltito l’entusiasmo per l’uscita dei nuovi iPhone 16, i quali hanno fatto correre tantissime persone all’acquisto ma che ne vedono ancora tante altre aspettare. Mentre si è discusso durante gli ultimi giorni in merito alla possibilità di poterne portare uno a casa per via della poca disponibilità, oggi si parla di un altro aspetto che sembra perdurare nel tempo da quando sono arrivati i nuovi smartphone: il problema del battery drain.

Innanzitutto non bisogna fare di tutta l’erba un fascio, in quanto tale problematica non sta riguardando tutti i dispositivi del nuovo corso, ma solo alcuni. Ci sono infatti persone che affermano di avere problemi ad arrivare a fine giornata ma tante altre che in possesso di un iPhone 16 Pro Max riescono quasi a fare due giorni senza dover ricaricare lo smartphone. La questione sembrerebbe più da attribuire alla nuova sede del sistema operativo iOS 18, per cui il problema interessa anche le generazioni precedenti.

iPhone 16, iOS 18 e il fenomeno odiosissimo del battery drain

A quanto pare iOS 18 non convince ancora e gli utenti lo possono confermare. La nuova versione del sistema operativo di Apple ha visto diversi utenti di trovarsi di fronte ad alcuni bug e problematiche, come quella che interessa l’autonomia di alcuni iPhone.

Con l’introduzione dell’ultimo aggiornamento che ha migliorato la prima release, qualcuno sembrerebbe aver trovato sollievo e qualcun altro invece addirittura un peggioramento. Alcuni utenti affermano di aver trovato problemi addirittura durante la notte con lo smartphone che, senza utilizzo, perderebbe tra il 10 e il 15% di carica.

Qualcun altro invece afferma di tenere semplicemente l’iPhone 16 Pro in tasca mentre lavora e di arrivare a fine giornata ad aver perso già il 40%, rimpiangendo il suo vecchio iPhone 15 Pro. Al momento Apple non si è esposta su questo problema ma aggiornare il sistema operativo e la scelta più saggia, in quanto i problemi andranno presumibilmente via via risolvendosi.