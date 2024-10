In un momento storico in cui tutto ruota attorno all’utilizzo dello smartphone, risulta fondamentale poter estenderne l’utilizzo anche in auto, per questo motivo è possibile fruire di Android Auto e Apple CarPlay, così da evitare di distogliere l’attenzione dalla guida. Il problema rientra più che altro nell’impossibilità, spesso, di poter godere del sistema di infotainment in modalità wireless, ovvero senza fili. In nostro aiuto accorre un adattatore ad un prezzo veramente conveniente su Amazon.

Prodotto direttamente da MSXTTLY, questi nasce direttamente come adattatore per Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, ciò sta a significare che lo stesso deve essere collegato fisicamente alla porta dell’auto, ed in automatico permetterà il collegamento senza fili da smartphone o similari. E’ chiaro che possa essere utilizzato, in egual misura, come se fosse un “ponte”, infatti sarà comunque possibile collegare fisicamente lo smartphone per godere di Android Auto o Apple CarPlay anche cablato (o wired).

Solo con il canale Telegram dedicato ad Amazon potrete avere codici sconto gratis e prodotti in regalo, correte ad iscrivervi subito.

Adattatore per Apple CarPlay e Android Auto wireless in offerta Amazon

Oggi può essere vostro un adattatore ad un prezzo davvero conveniente, su Amazon il suo listino sarebbe di 89 euro, cifra che viene automaticamente ridotta dall’azienda del 21%, fino ad arrivare così a dover sostenere un investimento di 69 euro per il suo acquisto. A questo punto entrano in gioco gli altri due sconti, prima è necessario applicare in pagina il coupon del 25%, così da scendere verso i 55 euro circa, e poi aggiungere nella pagina di riepilogo dell’ordine il codice 02MSU2AC, che aggiungerà un ulteriore risparmio del 5%. A conti fatti l’utente risparmierà circa il 51% sul valore di listino, spendendo all’incirca 34 euro a questo link.

Un’occasione davvero da non perdere che non può far altro che rendere felici tutti i consumatori che avrebbero sempre desiderato avere tra le mani un prodotto dello stesso tipo.