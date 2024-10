Al giorno d’oggi acquistare un iPhone su Amazon è tutt’altro che proibitivo, infatti è sempre più facile pensare di approfittare di una delle tantissime offerte che l’azienda decide di mettere a disposizione del consumatore finale, con prezzi sempre più convenienti.

Il modello che oggi è possibile acquistare ad una cifra molto più bassa del normale è Apple iPhone 13, device lanciato sul mercato giusto un paio di anni fa, ma ancora perfettamente allineato con le prestazioni che l’utente si ritrova a dover e voler richiedere al giorno d’oggi. Le sue dimensioni sono complessivamente ridotte rispetto agli standard, infatti ha un peso di soli 174 grammi, con 146,7 x 71,5 x 7,65 millimetri, passando per processore Apple 15 Bionic, che riesce a raggiungere una frequenza di clock di 3,22GHz, con Apple GPU e 4GB di RAM, che vengono affiancati, nella nostra versione, da 128GB di memoria interna (non espandibile).

Apple iPhone 13: che prezzo basso su Amazon

La spesa per l’acquisto di un modello di iPhone non propriamente recente è comunque decisamente ridotta, se pensate che gli utenti possono spendere solamente 569 euro per il suo acquisto, contro i quasi 800 euro previsti di listino. Il modello su cui sarà possibile mettere le mani prevede garanzia della durata di 2 anni, senza vincoli legati agli aggiornamenti, essendo anche completamente sbrandizzato. Premete qui per comprarlo.

Il comparto fotografico è leggermente più datato, essendo comunque composto, nella parte posteriore, da due sensori fisici, entrambi da 12 megapixel, di cui uno è il principale e l’altro un ultragrandangolare. L’angolo di visione è di 120 gradi, con zoom ottico 2X, mentre la fotocamera frontale è da 12 megapixel, con apertura F2.2. Uno degli aspetti su cui Apple ha lavorato maggiormente è senza dubbio la batteria, in quanto raggiunge di poco la singola giornata di utilizzo, senza riuscire ad andare oltre.