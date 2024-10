Tra i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile è uno dei più apprezzati dagli utenti. Quest’ultimo, infatti, stupisce sempre gli utenti con tantissime offerte di rilievo estremamente convenienti. L’operatore mantiene poi il suo catalogo sempre aggiornato, proponendo spesso tante novità di rilievo. Per questo mese, in particolare, gli utenti potranno accedere a tante offerte low cost che partono da appena 4,99 euro al mese.

Kena Mobile, ad ottobre tante offerte low cost da soli 4,99 euro al mese

Il mese di ottobre è estremamente ricco dal punto di vista delle offerte telefoniche. Come già accennato in apertura, infatti, al momento l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta proponendo un catalogo di offerte estremamente convenienti e soprattutto a basso costo. Una delle offerte più convenienti, in particolare, è l’offerta mobile denominata Kena 4,99 1 GB. Quest’ultima, come suggerisce il nome, ha infatti un costo molto basso di appena 4,99 euro al mese.

L’offerta in questione arriva ad includere ogni mese 1 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Si tratta di un’offerta quindi rivolta a chi ha più che altro la necessità di chiamare. L’operatore sta inoltre proponendo altrettante offerte a basso costo ma con tanti giga per navigare in libertà.

Una di queste è l’offerta di rete mobile denominata Kena 5,99 100 GB. Quest’ultima, utilizzando il metodo di pagamento automatico Ricarica Automatica, arriva ad includere ogni mese addirittura 200 GB di traffico dati. Rimangono poi inclusi nell’offerta sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e sempre fino a 200 sms verso tutti i numeri. Il costo da sostenere, in questo caso, è pari a 5,99 euro al mese. Con quest’ultima offerta, inoltre, l’operatore virtuale Kena Mobile sta proponendo il primo mese totalmente gratuito.