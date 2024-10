La casa automobilistica Kia ha pensato di mettere a disposizione degli appassionati del brand una nuova versione della sua Niro. Nello specifico, parliamo della Niro Trifuel che si presenta come una soluzione che unisce il full ibrido e il GPL. Non a caso, la mossa della casa automobilistica della Corea del Sud è molto importante poiché GPL e hybrid sono categorie che nel mercato automobilistico vengono richieste sempre di più.

Lo stesso costruttore prevede che l’aggiunta della versione Trifuel potrà garantire una crescita sostanziale delle vendite, con una percentuale che possiamo considerare del tutto elevata. Scopriamo insieme maggiori dettagli sulla Kia Niro Trifuel in questo articolo che abbiamo deciso di dedicargli.

Kia Niro Trifuel: hybrid e GPL

Come incuriosire gli appassionati del settore automobilistico se non con questa speciale vettura che combina diverse caratteristiche. Non a caso, ci troviamo davanti all’ultima speciale proposta della casa automobilistica Sud Coreana. La Kia Niro Trifuel si contraddistingue, infatti, perché è la prima auto full hybrid a GPL.

Chiaramente, una tale scelta porta sul mercato un mezzo ideale per poter puntare al risparmio. Non casualmente, in tal modo è possibile usufruire dei bassi consumi dell’ibrido e di un pieno di gas.

Nello specifico, la Kia Niro Trifuel monta un powertrain 1.6 Smartstream GDI in grado di generare 90 CV combinati ai 43,5 CV del motore elettrico. Insieme in grado di scatenare una potenza massima di 126 CV. Non manca il cambio automatico a doppia frizione a sei marce e sospensioni multilink al posteriore e MacPherson all’anteriore.

L’autonomia è di ben 1.600 km, autonomia resa possibile dalla combinazione tra un serbatoio benzina da 42 litri e GPL da 40 litri. Come già accennato, la scelta di portare sul mercato una versione Trifuel offre agli utenti la possibilità di avere a disposizione un modello che punta al risparmio dei costi e delle emissioni di CO2.

Per quanto riguarda i prezzi, il costruttore ha lanciato tre allestimenti: Business a 34.450 euro, Style a 37.200 euro e Evolution a 39.200 euro.