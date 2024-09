Giovedì scorso, CoopVoce ha rilanciato Evo 50, una promozione che mette a disposizione 50 Giga di traffico dati in 4G, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti, a un prezzo di 5,90 euro al mese. Rispetto alla versione precedente, lanciata ad agosto, sono state introdotte alcune novità significative. Inizialmente, infatti, Evo 50 era disponibile per tutti i clienti e poteva essere sottoscritta anche nei negozi. Oggi, invece, l’offerta è riservata esclusivamente ai nuovi clienti e può essere attivata unicamente online, a condizione che si richieda la portabilità del proprio numero di telefono entro il 2 ottobre.

L’offerta imperdibile di CoopVoce Evo 50

L’offerta CoopVoce Evo 50 non prevede costi di attivazione, e il primo mese è completamente gratuito. Inoltre, include una serie di servizi aggiuntivi che migliorano l’esperienza del cliente. Tra questi, si segnalano la funzionalità Hotspot, che consente di condividere la connessione con altri dispositivi, e l’assistenza fai da te tramite l’app e la chat con un operatore specialista. Sono inoltre attivi il blocco dei numeri a sovrapprezzo, il servizio “Lo Sai di Coop”, che notifica le chiamate perse, e “Chiama Ora”, che avvisa quando un numero precedentemente occupato torna disponibile.

Durante la procedura di attivazione online, gli utenti possono decidere se ricevere la SIM fisica direttamente a casa o ritirarla in uno degli oltre 900 punti vendita Coop. In alternativa, CoopVoce offre la possibilità di richiedere una eSIM, che consente di attivare l’offerta in pochi secondi, rendendo il cliente subito operativo.

CoopVoce, il primo operatore mobile virtuale (MVNO) in Italia, offre una copertura di rete nazionale e internazionale che raggiunge il 99,8% del territorio. Tra i vantaggi, vi è la disponibilità del servizio VoLTE, che permette di effettuare chiamate in alta definizione e di continuare a navigare su Internet durante le telefonate.

Un altro aspetto vantaggioso è il servizio gratuito “Autoricarica con la spesa”, che consente ai clienti di convertire i punti Coop in ricariche telefoniche. Dal 2007, CoopVoce non ha mai aumentato le tariffe, continuando a offrire piani trasparenti e senza vincoli. La promozione Evo 50 sarà attivabile fino alla mezzanotte del 2 ottobre.