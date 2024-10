Al giorno d’oggi, anche quando utilizzate WhatsApp, dovete prestare attenzione a uno dei pericoli online più diffusi da sempre, stiamo parlando delle truffe, questi attacchi rivolte agli utenti che utilizzano il proprio smartphone hanno l’obiettivo di indurli a far trapelare i dati sensibili da poter utilizzare poi ai loro danni in svariati modi, dal furto direttamente all’interno del conto corrente a quello di identità, con conseguenze decisamente devastanti.

I truffatori hanno iniziato da un po’ di settimane ad utilizzare come canale di contatto per l’appunto il noto social di messaggistica istantanea, il vantaggio nell’utilizzare WhatsApp risiede nel fatto che quest’ultimo consente di raggiungere una platea di utenti decisamente maggiore, di conseguenza per me era statistica maggiore è il numero di utenti contattato maggiori saranno le probabilità di successo della truffa, ecco dunque perché su WhatsApp hanno iniziato a circolare moltissimi messaggi fraudolenti che stanno colpendo anche gli utenti italiani.

Vediamo insieme qualche dettaglio in più per imparare a difenderci da questa tipologia di truffa.

Truffa via messaggio anche in Italia

Come potete vedere dal messaggio riportato in alto questa tipologia di Truffa esordisce con dei messaggi all’apparenza banali che richiedono la vostra attenzione e il vostro tempo, in caso di risposta però finiste con il ricevere messaggi ben strutturati e basati su strategie di ingegneria sociale che vi porteranno in caso di disattenzione a far trapelare i vostri dati sensibili con conseguenze decisamente devastanti per la vostra persona, i dettagli a cui prestare attenzione sono il numero dal quale ricevete il messaggio, generalmente assente nella vostra lista contatti e con un prefisso decisamente poco comune, la provenienza di quest’ultimo che ‎WhatsApp ci segnala tramite i suoi strumenti di sicurezza e ovviamente la totale sorpresa nel ricevere un messaggio di questo genere che di certo non ci aspettiamo, se doveste notare questi elementi vi troverete sicuramente davanti ad un tentativo di truffa.