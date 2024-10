Uno degli ultimi smartphone Motorola che ha visto il mercato è sicuramente il Motorola Edge 50 Fusion, device di ottima qualità generale che abbraccia apertamente la fascia media, con un prezzo di vendita che in genere non supera i 399 euro. Fortunatamente in questi giorni Amazon ha deciso di mettere a disposizione uno sconto molto importante, che prevede a tutti gli effetti la possibilità di raggiungere un risparmio superiore al normale per il suo acquisto.

Il modello di cui vi parliamo nasce con un display pOLED da 6,67 pollici di diagonale, presentando anche risoluzione FullHD+, che raggiunge comunque un refresh rate elevato, pari a 144Hz. Lo smartphone è completamente impermeabile con certificazione IP68, fermo restando avere un processore di tutto rispetto, quale è il Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, che viene supportato da una configurazione di base più che valida, corrispondente a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (quest’ultima è espandibile con microSD).

Motorola Edge 50 Fusion: che prezzo su Amazon

Occasione imperdibile su Amazon per acquistare il Motorola Edge 50 Fusion, risparmiando. Infatti il suo listino di 399 euro è stato fortemente scontato da Amazon, così da poter arrivare a risparmiare circa 50 euro (il 13%), per arrivare a dover investire in fase finale solamente 349 euro. Collegatevi qui per acquistarlo.

Lo smartphone integra nella parte posteriore una doppia fotocamera, con sensore principale da 50 megapixel, e ultragrandangolare da 13 megapixel, per scatti dalla qualità superiore al normale. La batteria è un componente da 5000mAh, che riesce così a supportare lo stesso utilizzo del prodotto per un lungo periodo, senza rallentamenti o difetti particolari da segnalare. Oltretutto, il sistema operativo Android 14, non viene inquinato da agenti esterni, quali potrebbero essere applicazioni o interfacce invadenti, offrendo una piacevole esperienza di Android stock (quasi).