Uno sconto davvero da non perdere va a coinvolgere le Oppo Enco Air3i, cuffiette true wireless che innalzano notevolmente il livello qualitativo, o meglio la resa complessiva, considerando il livello di prezzo che l’utente si ritrova a dover pagare per il loro acquisto.

Il modello in questione si ritrova ad avere la possibilità di godere di un driver integrato da 13,4 millimetri, compatibile con qualsiasi sistema operativo in commercio, essendo comunque presente connettività bluetooth 5.3, il che gli permette di collegarsi senza problemi o perdite di qualità sia a android, che iOS, oppure semplicemente al notebook windows/macOS. Il raggio di azione è di circa 10 metri, dipendentemente da svariati fattori, con controlli touch, e supporto alla cancellazione del rumore IA, ma solo durante le chiamate (non nella riproduzione musicale).

Premete qui e collegatevi subito al canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, dove potete trovare i codici sconto Amazon gratis ed anche prodotti gratis.

Oppo Enco Air3i: le cuffiette costano veramente poco

Cuffiette Oppo super economiche in questi giorni su Amazon, gli utenti sono felici di avere l’occasione di raggiungere un livello di risparmio assolutamente inedito, mettendo a disposizione uno sconto del 50% sul valore di listino di 59 euro. In altre parole la spesa che si raggiunge, in finale, è di soli 29,99 euro, così da poterne fruire senza dover investire cifre troppo elevate. Premete qui per acquistare.

I controlli sono completamente touch e si concentrano sulla stanghetta della cuffietta stessa, la certificazione IPX4 ne facilita l’utilizzo sotto l’acqua, ad esempio possono tranquillamente essere utilizzate durante gli allenamenti all’aria aperta, senza temere che si possano rovinare o rompere. Al momento attuale sono disponibili su Amazon in svariate colorazioni, il consiglio è di verificare, al link inserito nell’articolo, se sono presenti variazioni sul prezzo, così da essere sicuri di non perdere di vista nemmeno una possibilità di risparmio.