Apple ha deciso di interrompere la produzione dei Powerbeats Pro. Ovvero gli auricolari wireless lanciati nel 2019 che si erano guadagnati un pubblico affezionato tra gli sportivi. Con la loro autonomia di nove ore e il chip H1, erano diventati una solida alternativa agli AirPods Pro. Soprattutto per chi cercava una soluzione resistente al sudore e all’acqua. I ganci auricolari regolabili, uniti alla certificazione IPX4, li rendevano particolarmente adatti per le attività fisiche. Arrivando a consolidare la loro posizione nel mercato come accessori tecnologici ad uso sportivo.

Powerbeats Pro 2 di Apple: tante novità nel 2025

La scelta di interrompere la produzione non è stata una sorpresa. Già si parlava di un calo delle vendite, probabilmente dovuto alla crescente offerta di auricolari-Beats. L’annuncio ufficiale arriva in un momento in cui Apple sta preparando il lancio dei nuovi Powerbeats Pro 2, previsti per il 2025. Un video teaser diffuso di recente ha poi alimentato l’attesa dei fan. Confermando che il marchio non ha abbandonato del tutto la linea.

I Powerbeats Pro 2, attesi per il prossimo anno, promettono di migliorare ulteriormente l’esperienza audio complessiva. Le indiscrezioni suggeriscono l’introduzione di un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca. Una novità rilevante che permetterà agli auricolari di inviare dati all’app Apple Health. In più, si parla di un design più snello ma sempre dotato dei caratteristici ganci regolabili.

Dal punto di vista tecnologico, i nuovi modelli potrebbero includere la cancellazione attiva del rumore, l’audio spaziale e quello adattivo. La batteria sarà migliorata, così come la qualità sonora e la compatibilità con diversi dispositivi. I colori previsti saranno vari, tra cui viola, arancione e beige. Il prezzo non è ancora stato confermato. Ma gli esperti ritengono che si manterrà in linea con quello precedente, tra i 250 e i 300€. Ovviamente per lap conferma ufficiale ci sarà ancora un bel po’ da attendere.