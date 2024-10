Vodafone: le offerte di ottobre costano poco, ecco le Silver con 200 giga

Risulterebbe difficile non credere ad un gestore forte come Vodafone, il quale infatti nel corso degli anni è stato in grado di mettere in circolazione promozioni straordinarie per quanto riguarda sia l’ambito mobile che l’ambito fisso. Oggi si parla solo di mobilità e quindi di offerte che arrivano grazie alle campagne promozionali applicate su smartphone. Chi vuole avere il meglio questa volta non può esimersi dal guardare le varie offerte che il gestore italiano ha scelto di proporre ancora una volta.

Esatto, si tratta dell’ennesima volta che arrivano a disposizione del pubblico in quanto già in passato hanno ottenuto grande riscontro. Chiunque non abbia mai avuto a che fare con le offerte della gamma Silver di Vodafone, questa volta può avere modo di rifarsi scegliendone una. Chiaramente ci sono dei requisiti da rispettare, ma il vantaggio è quello di ottenere una promozione mobile con tantissimi contenuti e con prezzi di favore.

Vodafone Silver, questa è la nuova gamma di offerte con tutto incluso nel prezzo

Il gestore più amato di questo ultimo periodo è sicuramente Vodafone. Le sue offerte infatti stanno dando del filo da torcere ad aziende molto in alto nelle classifiche di gradimento, tra cui figurano i vari gestori virtuali e Iliad. Il provider anglosassone non aveva più voglia di restare nelle retrovie ed è per questo che è venuto di nuovo fuori con due soluzioni molto interessanti, entrambe con minuti senza limiti e 200 SMS. La prima offre 100 giga in 4G per 7,99 € al mese e la seconda invece 150 giga in 4G per 9,99 € al mese.

Tutti gli utenti che vogliono scegliere queste offerte, devono sapere che il primo mese possono anche risparmiare: il prezzo sarà per 30 giorni di soli 5 €. Scegliendo poi il servizio per la ricarica dal conto corrente, che è gratuito, si potrà ottenere 50 giga in più tutti i mesi. A poter scegliere queste offerte sono solo ed esclusivamente coloro che provengono dai gestori virtuali o da Iliad.