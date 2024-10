TUCSON 20° Anniversario: Hyundai celebra il suo SUV di successo

La Hyundai Tucson festeggia i suoi 20 anni con un’edizione speciale del modello. L’auto è stata creata per celebrare i risultati raggiunti dal popolare SUV. Questa versione, chiamata Tucson 20° Anniversario, ha un design esclusivo. La Hyundai è stata capace di unire lo stile già iconico del modello con nuove caratteristiche estetiche e tecnologiche. Cosa rende di preciso speciale questa edizione? Gli esterni sfoggiano una colorazione Pine Green opaca, arricchita da cerchi in lega da 19 pollici con finitura Satin Dark Grey. Elementi in nero completano specchietti retrovisori e modanature dei finestrini, donando alla Tucson un look sofisticato.

Gli interni della nuova Hyundai non sono da meno a livello di eleganza. Possiede dettagli in pelle nera e tessuto scamosciato con cuciture Pine Green che offrono un mix di eleganza e sportività. Anche altre specifiche enfatizzano il 20° anniversario. I poggiatesta anteriori e i battitacco sono infatti personalizzati con il logo dedicato, presente anche sul portellone posteriore. Una celebrazione del passato, ma con lo sguardo sempre rivolto al presente ed al futuro.

Ogni tipo di motorizzazione per la nuova Hyundai Tucson

Oltre all’estetica, la Hyundai Tucson 20° Anniversario continua a innovare anche sotto il cofano. L’edizione speciale viene proposta agli acquirenti su tutte le motorizzazioni solite del modello. Sono anche infatti compresi i sistemi mild-hybrid, full-hybrid e plug-in hybrid. Chi sceglie Hyundai, può contare sempre su una tecnologia all’avanguardia e su una flessibilità unica.

Grazie a soluzioni finanziarie come “Hyundai Plus”, inoltre, è possibile accedere alla Tucson con un’offerta pensata per agevolare chi desidera il massimo. Ad esempio, la versione 1.6 full-hybrid 215CV 2WD viene proposta a partire da 249€ al mese, con 30.000 chilometri inclusi, rendendo l’accesso a un SUV di livello ancora più vantaggioso. Conviene approfittarne? Dal debutto nel 2004, la Tucson ha superato i due milioni di unità vendute solo in Europa. Attraverso una storia di affidabilità e innovazione costante, Hyundai continua a puntare sui suoi punti di forza. Questo nuovo capitolo conferma la volontà del marchio di rimanere un protagonista nel segmento dei SUV compatti. Il successo continuerà anche con la nuova generazione?