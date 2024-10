Se vi dicessimo che la tecnologia ha ormai raggiunto livelli talmente ottimali che è in grado di scoprire che cosa si sta bevendo? Ebbene sì, non si tratta di un progetto futuro ma di una realtà che può già essere messa in campo per ottenere risultati interessantissimi. Nei giorni scorsi è stata infatti presentata un’intelligenza artificiale (AI) in grado di capire se una bottiglia di vino è autentica.

Quante volte abbiamo sentito parlare di truffe e di falsi prodotti made in Italy in giro per il mondo? Non a caso, è un problema diffuso ormai da anni che sta mettendo a rischio il valore autentico dei prodotti del nostro Paese. Scopriamo insieme maggiori dettagli relativi alla nuova tecnologia di intelligenza artificiale.

AI: l’uso della tecnologia per tutelare il Prosecco DOC

La notizia, del tutto, importante arriva in seguito alla presentazione da parte dell’Istituto Poligrafico Zecca di Stato di una speciale tecnologia che implementa l’AI. Nello specifico, quest’ultima è in grado di fornire informazioni sul prodotto e, conseguentemente sull’autenticità del Prosetto DOC. E’ chiaro che un simile progetto ottenuto grazie allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia è indispensabile per consentire una tutela e una valorizzazione adeguata di tantissimi prodotti made in Italy che vengono purtroppo contraffatti.

E’ importante sottolineare che ci troviamo davanti ad un importante progetto messo in campo dalla collaborazione tra il colosso Microsoft e l’Istituto Poligrafico Zecca di Stato. Un risultato reso possibile grazie all’intelligenza artificiale Azure OpenAI, chatbot Copilot e ai modelli proprietari della Zecca di Stato. Una collaborazione indispensabile per poter riuscire a capire l’autenticità di un prodotto. Non dimentichiamo che questa intelligenza artificiale generativa ha soprattutto lo scopo di aiutare il consumatore al momento dell’acquisto, per evitare dunque che l’acquisto sia di un prodotto non autentico.

Inoltre, la collaborazione con il Consorzio di Tutela della DOC Prosecco, quest’ultimo è l’unico prodotto per cui la tecnologia è stata addestrata.