I rumors e le indiscrezioni riguardanti i prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple cominciano a farsi ogni giorno più consistenti. Il protagonista dei rumors e delle indiscrezioni delle ultime ore, in particolare, è il modello che sarà denominato iPhone 17 Slim. Il noto analista Jeff Pu, infatti, si è lasciato sfuggire non pochi dettagli riguardanti questo nuovo modello prodotto da Apple. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

iPhone 17 Slim, l’analista Jeff Pu rivela numerosi dettagli sulle presunte specifiche

A quanto pare per il prossimo anno sono previsti numerosi cambiamenti in casa Apple. L’azienda sembra infatti che porterà ufficialmente sul mercato un nuovo modello denominato iPhone 17 Slim. Quest’ultimo sarà un’alternativa al modello iPhone 17 Plus. Come già accennato in apertura, nel corso delle ultime ore il noto analista Jeff Pu ha rivelato numerosi dettagli di rilievo proprio su questo nuovo modello.

Secondo quanto rivelato dell’analista, il prossimo smartphone di punta di casa Apple dovrebbe essere slim anche dal punto di vista costruttivo e del design. Il frame laterale dovrebbe infatti essere costruito in alluminio e dovrebbe inoltre avere uno spessore ulteriormente ridotto rispetto agli attuali modelli. Questi ultimi sono infatti realizzati con un frame in titanio, materiale più resistente ma sicuramente più pesante dell’alluminio.

Oltre a questo, il nuovo iPhone 17 Slim dovrebbe poi vantare la presenza di un display più contenuto del modello plus. Il nuovo modello dovrebbe infatti avere una diagonale pari a “soli” 6.6 pollici. Dal punto di vista prestazionale, invece, il nuovo device dovrebbe collocarsi leggermente al di sotto degli attuali iPhone 16 Pro. Secondo Jeff Pu, infatti, sotto alla scocca dovrebbe esserci il chip A19, realizzato con processo produttivo a 3 nm. In accoppiata, il nuovo modello dovrebbe inoltre avere 8 GB di memoria RAM e non 12 GB come il modello Pro.

Per il momento si tratta ovviamente di indiscrezioni, ma vale la pena sottolineare che l’analista in questione rivela molto spesso svariate indiscrezioni sui prodotti Apple. Staremo a vedere se questa volta ci ha azzeccato o meno.