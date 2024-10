MG ES5: il nuovo SUV elettrico debutta già in Cina

La MG ES5 ha fatto il suo debutto ufficiale in Cina, confermandosi come un SUV elettrico interessante. Basato sulla piattaforma Nebula di SAIC, la stessa della MG4, promette un’autonomia tra 425 e 525 km, secondo il ciclo CLTC. Ma il nuovo modello sostituirà l’MG ZS EV in Europa? Alcuni muletti sono già stati avvistati in fase di test, lasciando pensare a un imminente arrivo anche nel mercato europeo. Dobbiamo aspettarci una nuova proposta competitiva?

Dal punto di vista estetico, la MG ES5 presenta una carrozzeria moderna e lineare. Il frontale ricorda la MG4, con fari sottili e una griglia chiusa. L’assenza di un motore endotermico permette un design più aerodinamico. Sul retro, si nota uno spoiler discreto. C’è poi una barra luminosa a LED che unisce i gruppi ottici posteriori, interrotta solo dal logo MG. Le dimensioni sono compatte, con una lunghezza di 4,476 metri e un passo di 2,73 metri. Il SUV offre cerchi in lega da 17 o 18 pollici e una gamma di 7 colori.

Interni e prestazioni del nuovo SUV MG

Gli interni del modello MG seguono una filosofia minimal, come molti SUV lanciati in questo periodo. Il design riduce al minimo i comandi fisici, lasciando spazio a un ampio display centrale per il sistema di infotainment. Il cruscotto digitale dietro al volante offre tutte le informazioni principali. Il tunnel centrale è ben organizzato, con portabicchieri e un pad per la ricarica wireless. Il tetto è di tipo panoramico in vetro. Esso è però disponibile su alcune versioni, ma contribuisce a creare un ambiente più arioso con una maggiore sensazione di spazio.

Sul fronte delle prestazioni, il motore elettrico della MG da 125 kW (170 CV) permette di raggiungere una velocità massima di 170 km/h. Lo scatto va da 0 a 100 km/h in soli 8 secondi. Le batterie disponibili saranno tre. La capacità massima sarà di 62,2 kWh. Le celle LFP, realizzate in collaborazione con CATL, garantiscono alla vettura MG una maggiore sicurezza e durata nel tempo. Ma cosa aspettarsi dal prezzo? Sul mercato cinese, il SUV MG si andrà tra 12.900 e 19.400 euro. Non è ancora chiaro se questo costo “attraente” resterà o meno anche in Europa. Bisogna pur considerare i dazi e le tasse d’importazione. Con un mix di tecnologia avanzata e autonomia solida, l’MG ES5 ha le carte per diventare un SUV elettrico parecchio richiesto.