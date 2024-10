Truffa e grande pericolo in chat: come fregano soldi agli utenti

Stanno a quanto riportato le truffe non smettono mai di arrivare e a dimostrarlo l’ennesimo inganno che sta circolando in giro per il web. Secondo le ultime testimonianze, la nuova truffa avrebbe preso in esame diversi nuovi parametri per essere appetibile e per fregare il pubblico, esattamente secondo la sua strategia principale.

Più persone purtroppo ci stanno cascando con tutte le scarpe e stanno perdendo sia i loro dati personali che quelli delle carte di credito.

Truffa in corso: con questi messaggi è possibile perdere i dati personali e i soldi

Il primo dei due messaggi che purtroppo stanno portando la truffa in giro per l’Italia è in inglese e fa credere alle persone di aver guadagnato delle criptovalute gratis.

“Shank Roffman (catrinabechman@pxqftecee.thrher.beauty) has attached the following form:

The moment has finally arrived! Your custom-made coin is ready to be dispatched to you.

Weve taken great care in crafting this unique piece of art, and were excited for you to receive it.

Our team has carefully packaged your coin to ensure it reaches you in perfect condition.

You can expect to receive your coin within the next 3-5 business days.

Please keep an eye on your mailbox for the arrival of your special delivery.

We cant wait for you to hold your new coin in your hands! 2 3 16 8 8456 08 08678 6068227 432 2711415 02546503 2 518423242384

4 3 78 15 06 1 3 15 4 6“.

Il secondo messaggio riguarda la cara vecchia tecnica del pacco sospeso da ricevere: gli utenti credono di avere qualcosa da aspettare a casa, magari una spedizione di cui non ricordano l’origine. È proprio questo lo scopo del messaggio: fregare le persone facendo leva su questo.

“Seleziona il tempo di consegna della spedizione

Ciao!

La tua spedizione è in arrivo!

Scegli a che ora vuoi riceverla:

SELEZIONA QUI

Grazie e buona giornata!

Saluti: Consegna della posta

Pss. Puoi facilmente seguire il viaggio dei pacchi dalle tue pagine

Questa è unemail automatica del nostro assistente robot. Non sa ancora leggere, quindi non rispondergli“.