Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone di punta del colosso cinese OnePlus. Questa volta ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus 13, prossimo top di gamma dell’azienda. Di quest’ultimo conosciamo già qualcosa ma ora, grazie ad alcune foto dal vivo pubblicate in rete, possiamo conoscere qualche dettaglio anche per quanto riguarda il design. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus 13, emergono in rete nuove foto dal vivo del prossimo top di gamma

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete delle foto dal vivo ritraenti il prossimo smartphone di punta del colosso cinese OnePlus. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus 13. Osservando le immagini in questione, possiamo quindi avere svariate conferme dal punto di vista estetico e del design. In particolare, possiamo notare come sul retro ci sarà un modulo fotografico di forma circolare.

Al suo interno, saranno collocati tre sensori fotografici piu un flash LED. Oltre a questo, dalle foto possiamo osservare almeno tre delle colorazioni che saranno disponibili ufficialmente al debutto. Ci stiamo riferendo alle colorazioni Black, White e un inedito Dark Blue. Questo è quanto abbiamo potuto osservare dalle foto dal vivo emerse in queste ore. Tuttavia, nel corso delle scorse settimane, sono emersi numerosi rumors e indiscrezioni.

Secondo quanto è emerso fino ad ora, il prossimo top di gamma di casa OnePlus sarà caratterizzato sulla parte frontale da un display con tecnologia AMOLED LTPO BOE X2. Quest’ultimo sarà un pannello di estrema qualità ed avrà una luminosità elevatissima pari a 1600 nits. Si parla inoltre della presenza sotto alla scocca di un processore estremamente potente. La scelta potrebbe ricadere su due soc in particolare, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 4 oppure il soc Snapdragon 8 Elite. Tra le altre caratteristiche, ci aspettiamo il supporto alla ricarica rapida da 100W e il supporto alla ricarica wireless da 50W.