Google Maps continua ad evolversi con un nuovo aggiornamento che promette di migliorare l’esperienza d’uso degli utenti. Gli sviluppatori di Mountain View sono impegnati costantemente nel rendere la piattaforma più intuitiva e facile da usare. Ecco perché hanno introdotto diverse novità. Tra queste, una grafica ulteriormente semplificata. Oltre che la possibilità di personalizzare maggiormente le funzioni. Non solo per chi guida, ma anche per chi si muove a piedi o utilizza i mezzi pubblici. Infatti l’app è ormai diventata uno strumento imprescindibile. Con l’ultimo aggiornamento, Maps continua a confermarsi uno dei software più scaricati e utilizzati al mondo.

Google Maps: riorganizzazione delle funzioni, il meteo più visibile e comodo

L’aggiornamento include, tra le altre cose, una riorganizzazione delle informazioni meteorologiche. Prima, le condizioni meteo apparivano nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Ma ora sono state spostate in una sezione più accessibile. Tale cambiamento rende la consultazione più rapida e ordinata. Facilitando soprattutto chi è in movimento e non può distogliere troppo l’attenzione dalla guida.

Con l’aggiornamento di Google Maps, la funzione meteo è stata posizionata nel foglio “Ultimi aggiornamenti locali”. Ciò permette di visualizzare tutte le informazioni meteorologiche semplicemente scorrendo lo schermo dal basso verso l’alto o selezionando la scheda “Esplora”. Quando la finestra è chiusa, il widget meteo rimane nella parte bassa a destra della mappa. Una volta estesa, però, si sposta nella parte alta dello schermo, garantendo una visibilità continua. Una modifica che sembra piccola, ma che agevola notevolmente l’uso dell’app durante la guida.

Tale cambiamento si aggiunge alla recente semplificazione della barra inferiore dell’app, ridotta da cinque a tre schede. In modo da rendere l’interfaccia ancora più essenziale. Le novità non finiscono qui. Vi sono infatti moltissime altre funzioni che agevolano chi lavora viaggiando e deve monitorare costantemente il meteo. Disponibile nell’ultima versione per Android, resta il confronto. Meglio Google Maps o Waze per chi si muove in auto?