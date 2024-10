WindTre ha deciso di estendere la validità delle sue offerte mobili e fisse fino a metà novembre 2024, garantendo ai suoi clienti ulteriori opportunità di sottoscrizione senza cambiamenti. L’operatore ha annunciato che il suo portafoglio standard, sia per la rete mobile che per quella fissa, rimarrà disponibile fino al 17 novembre. Ciò include promozioni legate alla rete 5G, offerte per la rete fissa in fibra ottica (FTTH). Ma anche il piano Super Fibra, pensato per le aree urbane più coperte. L’iniziativa, che doveva concludersi il 20 ottobre, è stata quindi estesa per offrire più tempo a chi desidera approfittare delle attuali condizioni.

WindTre: continuità anche per le offerte mobili

Dal 9 ottobre, WindTre ha lanciato nuovi aggiornamenti. Tra cui il modem Wi-Fi 7 per la rete FTTH fino a 2,5 Gbps. In più ha introdotto tariffe promozionali per la tecnologia FTTC. Queste soluzioni si rivolgono sia a nuovi clienti che desiderano attivare la fibraFTTH sia a chi intende sfruttare i vantaggi delle reti FWA con una speciale promozione che unisce rete fissa e mobile.

Nel settore della telefonia mobile, WindTre manterrà attive tutte le offerte esistenti fino al 17 novembre. Tra queste, ci sono le promozioni Start5G, Super5G e Unlimited5G, che continueranno senza variazioni. Non solo, anche le soluzioni destinate a clienti stranieri, come la gamma Call Your Country, verranno estese.

Infine, l’ operatore conferma la proroga della promo IoT Smart Security. Sempre con un prezzo scontato fino al termine del periodo stabilito. Questa mossa strategica permette a WindTre di consolidare la propria offerta. Mantenendo, al contempo, alta la competitività in un mercato sempre più dinamico come il nostro. In ogni caso se volete avete dettagli aggiuntivi a riguardo l’ideale sarebbe consultare il sito web ufficiale dell’operatore. Infatti i tuoi dirigente anche moltissime altre proposte interessanti che magari fanno più a caso vostro. Come sempre, convenienza e qualità al primo posto con WindTre.