Novità per tutti gli utenti che sono in possesso di uno smartwatch dell’azienda cinese Huawei. Nonostante le ottimizzazioni e gli aggiornamenti che solitamente vengono rilasciate dalle aziende al fine di offrire un’esperienza d’uso nettamente migliore dei dispositivi, a volte non mancano problematiche. In questo caso, parliamo della compatibilità tra Android 15 e gli smartwatch a marchio Huawei.

Come sappiamo, Android 15 è stato ottimizzato rispetto ai precedenti sistemi ma sono anche di più le restrizioni che evitano di andare incontro a malware o app dannose. Molte volte, infatti, tramite il sideloading si installano malware su un dispositivo. Ecco perché Google ha deciso di aumentare le restrizioni su Android 15; restrizioni che rendono del tutto più complicato avere permessi per app modificate.

Android 15: problemi sugli smartwatch Huawei

Con l’imposizione del ban degli scorsi anni, Huawei e il colosso Google hanno dei rapporti ormai quasi del tutto nulli. Proprio per questo motivo, Android 15 e gli smartwatch Huawei sono in netto contrasto. Non a caso, infatti, per l’installazione di Huawei Health è necessario usare o AppGallery o il file apk. In entrambi i casi, però, viene applicata la restrizione considerando che tutte e due le procedure fanno riferimento al sideload.

Tutti gli utenti attualmente in possesso di uno smartwatch Huawei, nel momento in cui proseguiranno con l’aggiornamento a Android 15 si troveranno davanti una serie di problematiche visto che l’app Health è indispensabile per collegare i dispositivi con Android.

Per adesso, sappiamo che solamente alcuni utenti hanno deciso di effettuare l’aggiornamento e, come conseguenza, vi è la mancanza delle notifiche. Nello specifico, gli smartwatch Huawei non possono più accedere alle notifiche anche se non manca una soluzione. Quest’ultima sembrerebbe essere applicabile modificando le impostazioni e dando il consenso ad attivare i parametri che concedono i permessi delle nuove regole. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per saperne di più.