Sta per arrivare sul mercato la nuova generazione di spazzolini elettrici Sonicar presentata da Philips. I dispositivi presentano una tecnologia migliorata e grazie ad una serie di nuove funzioni promettono di migliorare l’esperienza di tutti gli utenti. Philips ha presentato tre nuove serie. Scopriamole nel dettaglio.

I nuovi dispositivi presentano tre serie: 7100, 6500 e 6100. Con quest’ultime Philips introduce la “Next Gen Sonicare Technology“. Si tratta di un’evoluzione per la sua tecnologia sonica che risulta migliorata grazie all’introduzione di novità interessanti. La prima riguarda l’impugnatura dello spazzolino. Qui sono stati posizionati dei poli magnetici posteriori ed anteriori. Quest’ultimi ruotano in senso contrario. Dettaglio che permette di trasmettere potenza dal manico direttamente alla testina.

Philips Sonicare: ecco quanto emerso sui prossimi spazzolini

Nel dettaglio, durante la pulizia viene esercitata una pressione diversa al polo anteriore, quello posteriore si regola. In questo modo sarà possibile garantire una pulizia uniforme per tutte le aree della bocca degli utenti. La tecnologia sonica messa a disposizione da Philips si avvale di un’azione fluido-dinamica. Quest’ultima con una serie di vibrazioni ad alta frequenza si creano delle microbollicine che penetrano negli spazi interdentali per rimuovere anche la placca più resistente.

Il top della gamma è lo spazzolino Sonicare 7100. Caratteristica principale di tale dispositivo Philips è la durata della batteria. Con quest’ultima sarà possibile ottenere fino a 21 giorni. Inoltre, sono presenti 4 modalità di spazzolamento. Nello specifico, Clean è utilizzata per la pulizia standard. Ci sono poi Sensitive, White e Gum Health. Lo spazzolino Philips è disponibile su Amazon a 229 euro. Inclusa nel prezzo c’è anche la custodia con ricarica USB-C.

Sono presenti altre due serie: 6500 e 6100. Per entrambi i modelli sono disponibili le stesse prestazioni. L’unica differenza riguarda il numero di modalità disponibili per la pulizia. In questo caso, infatti, sono tre. Nel dettaglio, il modello 6500 comprende anche la testina Sensitive con setole sottili. È particolarmente adatto a chi ha problemi di sanguinamento gengivale. Il prezzo del dispositivo è di 209 euro. Anche in questo caso è compresa la custodia ricaricabile. La serie 6100, invece, ha solo una testina. Inoltre, la custodia non risulta ricaricabile. Il costo di questo modello Philips è di 149 euro su Amazon.