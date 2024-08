Sta per arrivare un nuovo aggiornamento per l’applicazione Philips Hue. Quest’ultima permette di controllare l’ecosistema offerto dall’azienda per la gestione delle case smart. La nuova versione è la 5.23 e permette agli utenti di gestire l’automazione del sonno. Quest’ultima opzione è disponibile con Hue Dimmer Switch o Smart Button. Inoltre, è possibile accedere ad una nuova funzione per ricercare e attivare/disattivare il sistema di allarme Hue Secure.

Come funziona l’applicazione Philips Hue per le case smart?

Oltre le funzioni già citate l’app consentirà anche di cercare determinate scene, stanze e luci dalla scheda Home in Hue di Philips.

Per poter effettuare una ricerca è possibile procedere selezionando l’icona con la forma della lente. Quest’ultima evidenzia tutti i risultati attinenti con quello che viene digitato. In tal modo sarà subito possibile trovare pertinenze e corrispondenze.

E non è tutto. Le novità comprendono anche la possibilità di armare e disarmare in modo rapido il sistema di allarme denominato “Hue Secure”. Gli utenti possono procedere tramite Security Center o la Security Card dell’app Philips Hue stessa.

Si tratta di funzioni particolarmente utili per tutti gli utenti che hanno l’esigenza di controllare una casa smart con dispositivi Philips Hue. La presenza di numerosi strumenti elettronici richiede la presenza di un “centro di contollo” efficace e semplice da usare. In tale scenario, le nuove funzionalità qui elencate possono rappresentare una valida alternativa per semplificare la gestione di tutto l’ecosistema elettronico della propria casa (qualora ci siano dispositivi Philips).

Gli utenti Android in possesso di dispositivi Philips e interessati alla sua applicazione per le smart home possono procedere installando la nuova versione dell’app Hue tramite il Google Play Store. Bastano un paio di clic per procedere con l’installazione. Una volta che l’applicazione è disponibile sul proprio smartphone, gli utenti possono procedere associando tutti i dispositivi Philips presenti in casa.