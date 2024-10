Uno dei problemi più segnalati dagli utenti dell’iPad Mini 6, noto come “jelly scrolling”, potrebbe essere stato finalmente risolto con il lancio dell’iPadMini 7. Questo difetto si manifesta con una sfasatura nella visione delle immagini o testi durante lo scorrimento. Di conseguenza ha suscitato numerose lamentele da parte degli utilizzatori del dispositivo, poiché influisce negativamente sull’esperienza d’uso. In particolare, il problema emerge quando si utilizza l’iPad in modalità verticale. In quanto causa un aggiornamento asincrono delle due metà dello schermo, con un effetto visivo distorto.

Miglioramenti hardware attesi per il nuovo iPad Mini

Nonostante alcuni utenti lo considerino un difetto minore, per molti risulta abbastanza evidente da provocare disagio visivo. Il fenomeno è stato oggetto di polemiche, al punto che, dopo l’uscita dell’iPad Mini 6 nel 2022, un cliente insoddisfatto ha avviato una class action contro Apple. L’ azienda è infatti stata accusata di aver commercializzato il prodotto pur conoscendo il bug in questione. Il gigante di Cupertino però ha sempre replicato affermando che il comportamento in questione è normale per i display LCD.

Durante l’ultimo episodio del Six Colors Podcast, si è parlato della possibilità che Apple abbia introdotto delle modifiche hardware al display dell’iPadMini7. Tutto con il fine ultimo di provare a ridurre o eliminare il problema del “jelly scrolling“. Non ci sono state conferme ufficiali da parte dell’azienda. Ma Jason Snell ha lasciato intendere che le informazioni potrebbero provenire da fonti interne alla società.

Il nuovo iPad Mini 7, già disponibile per il pre-ordine, sarà in vendita dal 23 ottobre 2024. Le prime recensioni del dispositivo permetteranno di verificare se Apple effettivamente il problema è stato risolto. Alcuni rumor circolati nei mesi precedenti avevano suggerito che l’azienda potrebbe aver modificato l’orientamento dello schermo per ridurre l’effetto. Se ciò fosse confermato, il rinomato marchiò dimostrerebbe essere attento ai feedback degli utenti. Proprio perché ha provveduto ad intervenire per migliorare l’esperienza d’uso del prodotto.