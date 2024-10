Un risparmio che nessuno si sarebbe mai immaginato di poter ricevere fino a poco tempo fa, questo grazie ad Amazon e la sua promozione applicata direttamente sulle Oppo Enco Buds2, cuffiette/auricolari true wireless di buona qualità, che vengono scontati del 60% rispetto al valore iniziale di listino.

Il modello, disponibile all’acquisto nelle più svariate colorazioni, è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo o device in commercio, ciò sta a significare che può essere utilizzato sia con Android che ioS, ma anche windows o MacOS. Sono realizzate interamente in plastica, con materiali di qualità discreta, ma comunque allineati con la fascia di prezzo di posizionamento, i comandi sono touch, in questo modo non sono stati inseriti pulsanti fisici di alcun tipo, per facilitare la vita dei consumatori che le utilizzeranno per ascoltare la musica, o anche durante gli allenamenti, essendo dotate di una più che discreta ergonomia.

Oppo Enco Buds2: l’offerta Amazon da non perdere

Oppo Enco Buds2 sono le cuffiette più economiche dell’azienda cinese, per questo motivo oggi non ci stupiamo di vederle acquistabili con un risparmio assolutamente degno di nota, tanto addirittura da costare solamente 19,99 euro. La spesa viene ridotta del 60% rispetto al listino originario, che era di 49,99 euro, in questo modo l’utente potrà godere delle ottime prestazioni con il minimo sforzo. Acquistatele subito qui.

Tra le funzionalità di cui è possibile fruire annoveriamo la presenza del gaming mode, che punta a ridurre al minimo la latenza, così da non presentare alcun tipo di ritardo nell’ascolto, una batteria che può raggiungere anche giorni e giorni di utilizzo, prima di richiedere il collegamento alla presa a muro, per finire con la riduzione del rumore, almeno per quanto riguarda le chiamate (non l’ascolto della musica stessa).