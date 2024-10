Se siete in cerca di una promozione da attivare sul vostro numero di cellulare, sicuramente un’opzione da prendere in considerazione rappresentata da Kena mobile, il provider telefonico in concomitanza dell’autunno ha aggiornato il proprio catalogo di offerte per conquistare il mercato e attrarre nuovi clienti in tutta Italia, ecco dunque che ha pensato bene di lanciare tre nuove promozioni per cercare di venire incontro alle necessità di ogni tipologia di utente andando ovviamente al prezzo che è super competitivo.

Si tratta di tre promozioni nella classica formula tutto incluso che però si distinguono per caratteristiche e prezzi diversi, vediamo insieme che cosa includono e la scelta che certamente può risultare migliore per chi decide di sottoscriverne una.

Le promo sul sito ufficiale

Come potete vedere dal banner tratto dal sito ufficiale dell’operatore la prima promozione a un prezzo decisamente ridotto e offre a 4,99 € al mese minuti illimitati verso tutti abbinati a un giga e 200 SMS verso tutti, ovviamente questa promozione è pensata per coloro che hanno bisogno più di telefonare che di navigare, ciò spiega il prezzo estremamente basso.

La seconda e la terza invece sono pensate per chi ha bisogno di tutto in quantità, la seconda offre a 5,99 € al mese ben 200 GB di traffico dati in connettività 4G abbinati a minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, la seconda invece a 7,99 € al mese garantisce 250 giga di traffico dati in 4G lasciando inalterati i minuti e gli SMS verso tutti i numeri, attenzione però dal momento che il numero di giga sarà tale solo se attiverete il servizio di ricarica automatica, in più fornendo i consensi commerciali potrete sfruttare un costo di attivazione pari a zero.

Dunque, nel caso foste interessati vi basterà recarvi sul sito ufficiale di Kena per poi poter usufruire senza nessun problema dell’attivazione online delle promozioni, attenzione però poiché queste ultime sono dedicate a coloro che effettuano la portabilità da un altro operatore virtuale.