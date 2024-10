Gli utenti sono sempre più interessanti ed attratti dal segmento dei robot aspirapolvere, tra questi è possibile senza dubbio trovare una delle migliori aziende dell’intero panorama mondiale: iRobot. Sul mercato si possono acquistare svariati modelli che abbracciano le più svariate fasce di prezzo, osservando l’entry-level, o comunque la più economica in circolazione, ecco arrivare iRobot Roomba 697, un modello che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza.

Il prodotto ha dimensioni complessivamente ridotte, raggiungendo per la precisione 33 x 33 x 7 centimetri, ciò che notiamo è uno spessore inferiore alle aspettative, principalmente dettato dall’assenza di una torretta LiDAR nella parte superiore, ciò si tramuta nella possibilità di pulire in modo più approfondito e completo anche tavolini o sotto i divani. Realizzato quasi interamente in plastica, è disponibile solo ed esclusivamente nella colorazione nera, con varie tonalità. Il sistema di controllo si affida sia al pulsante fisico posto nella parte superiore, che all’applicazione mobile, che ricordiamo è compatibile sia con Android che con iOS.

iRobot Roomba: che promozione è disponibile su Amazon

E' davvero arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare un robot aspirapolvere, considerando che al giorno d'oggi i prezzi si stanno notevolmente abbassando. Il listino del modello di cui vi stiamo parlando nell'articolo sarebbe di 299 euro, ma per avvicinare più utenti possibili all'acquisto, Amazon ha deciso di abbassare la spesa finale fino a raggiungere soli 199 euro.

Il sistema di pulizia avanzato del prodotto è estremamente utile per tutti gli utenti, i quali si ritrovano a potersi affidare ad un sistema a 3 fasi per una pulizia efficace, grazie anche alla presenza di doppie spazzole multisuperficie, che vanno a raccogliere lo sporco lateralmente, per spingerlo direttamente sotto la grande spazzola centrale.