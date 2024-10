Se siete in cerca di una promozione ad attivare sul vostro numero di cellulare, sicuramente dovete passare al vaglio anche le opzioni messe a disposizione dall’operatore ho. Mobile, il provider viola infatti ogni mese garantisce a tutti gli utenti un vasto catalogo all’interno del quale scegliere l’opzione migliore che va incontro alle loro necessità, l’obiettivo è ovviamente quello di conquistare il mercato e la fetta di utenza più grossa.

Ogni mese infatti, il provider mette a disposizione promozioni variegate che consentono a tutti di trovare la scelta più giusta e procedere all’acquisto facilmente senza troppi problemi, è infatti possibile effettuare l’acquisto online per poi attivare immediatamente la promozione sul proprio numero di telefono si effettuando la portabilità sia effettuando l’attivazione di un nuovo numero.

Le offerte disponibili

Oggi vi parliamo nello specifico di tre promozioni pensate per accontentare letteralmente chiunque, nel dettaglio parliamo di una promo a basso costo che a 6,99 € al mese garantisce 150 GB di traffico dati in 4G con minuti ed SMS limitati, al seguito di questa abbiamo poi una promo a 8,99 € al mese che invece mantiene inalterati i minuti gli SMS verso tutti, ma incrementa il numero di giga a 200 in traffico dati 4G, per ultima abbiamo poi la promozione più onerosa che a 11,99 € al mese offre 250 GB di traffico dati in connettività 5G, dunque la rete più veloce attualmente disponibile e gli ormai onnipresenti minuti ed SMS illimitati verso tutti.

Se siete interessati all’attivazione, vi basterà recarvi sul sito ufficiale e cliccare sulla pagina dedicata alla promozione di vostro interesse, ricordate che c’è un costo di attivazione di 2,99 € da pagare nel caso effettuiate la portabilità da un operatore virtuale presente in un elenco specifico o attiviate un nuovo numero di telefono, altrimenti quest’ultimo salirà a 29,90 €, dunque, prima di procedere, informatevi bene in modo da scegliere l’opzione più conveniente.