Hai appena acquistato il nuovo Xbox Game Pass Core e non vedi l’ora di condividere l’entusiasmo dei giochi con i tuoi amici o familiari. Ma la condivisione è davvero possibile quando si parla di abbonamenti Xbox? Premiamo ‘Start’ e scopriamolo.

Perché non regalare un abbonamento scontato invece?

Se la condivisione ti sembra complicata, ecco un consiglio: acquista un abbonamento scontato Xbox Game Pass Core su Eneba.com e regalalo a un amico. È come condividere, ma con qualche passo in più—e con sconti! Eneba offre anche una vasta gamma di altri abbonamenti e giochi Xbox scontati.

Cos’è esattamente Xbox Game Pass Core?

Xbox Game Pass Core è il nuovo abbonamento di base di Microsoft, che ha sostituito Xbox Live Gold. Ti dà accesso al multiplayer online e a una selezione di oltre 25 giochi di qualità, tra cui successi come Among Us e Gears 5. È la scelta ideale per i giocatori che vogliono un assaggio dell’esperienza Xbox senza dover spendere per il livello Ultimate.

La verità sulla condivisione di Xbox Game Pass Core

Ecco il punto: puoi assolutamente condividere il tuo abbonamento Xbox Game Pass Core con altri sulla tua console di casa. Ecco come fare:

Imposta la tua Xbox come console principale:

Accedi alla tua Xbox e vai su Impostazioni.

Vai su Generale > Personalizzazione > La mia Xbox principale.

Seleziona “Imposta questa come Xbox principale”.

Che i giochi abbiano inizio:

Ora, chiunque utilizzi la tua console di casa può accedere ai benefici del tuo Game Pass Core. Ciò significa che i tuoi fratelli o coinquilini possono partecipare a partite multiplayer e godere della libreria di giochi senza dover avere un proprio abbonamento.

Puoi condividere al di fuori della tua console di casa?

La condivisione diventa più complicata quando esci dal tuo territorio. Anche se puoi accedere al tuo abbonamento su un’altra console effettuando l’accesso al tuo account, non puoi condividere i benefici con altri account su quella console.

Inoltre, puoi essere connesso solo su una console alla volta. Quindi, condividere con un amico che vive altrove non è così semplice.

Alcuni giocatori provano a condividere l’account fornendo le credenziali, ma questo viola i Termini di Servizio di Microsoft e potrebbe portare alla sospensione dell’account.

Uno sguardo al futuro: piano Amici e Famiglia

Microsoft ha testato il piano Xbox Game Pass Amici & Famiglia in alcuni paesi selezionati come Irlanda e Colombia. Questo piano consente a un massimo di cinque persone di condividere un unico abbonamento su diverse console e case. Anche se non è ancora disponibile a livello globale, tieni d’occhio gli aggiornamenti: potrebbe essere una svolta.

Suggerimenti aggiuntivi per massimizzare il tuo abbonamento

Esplora a fondo la libreria di giochi: nuovi titoli vengono aggiunti periodicamente. Non perdere gemme nascoste come Celeste e Ori and the Will of the Wisps.

nuovi titoli vengono aggiunti periodicamente. Non perdere gemme nascoste come Celeste e Ori and the Will of the Wisps. Tieni d’occhio le promozioni: Microsoft lancia spesso promozioni in cui puoi passare a Game Pass Ultimate a un prezzo scontato.

Microsoft lancia spesso promozioni in cui puoi passare a Game Pass Ultimate a un prezzo scontato. Unisciti alla comunità Xbox: partecipa a forum e gruppi per ottenere il massimo dalla tua esperienza di gioco. Perché chi non ama condividere momenti epici di gioco e strategie?

Verdetto finale

Mentre puoi condividere Xbox Game Pass Core sulla tua console di casa, la condivisione al di fuori è limitata. Impostare la tua Xbox come console principale consente agli altri in casa di godere dei vantaggi. Per opzioni di condivisione più ampie, il piano Amici & Famiglia potrebbe essere l’eroe di cui abbiamo bisogno—resta aggiornato.