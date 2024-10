Come ben sappiamo ogni smartphone dopo il suo rilascio gode di una campagna di aggiornamenti di sistema che servono ovviamente a migliorarne le funzionalità ma anche il design software e che vanno avanti per un certo periodo di tempo, questo tempo dura in base alle politiche dell’azienda che produce il dispositivo, ma anche in base alle sue caratteristiche tecniche, le quali devono essere in grado di soddisfare requisiti di sistema necessari a far girare sistemi operativi complessi e più avanzati rispetto a quello di partenza.

Proprio recentemente Samsung ha fatto parlare di sé in positivo dal momento che ha cambiato la propria politica inerente gli aggiornamenti dei propri smartphone arrivando a garantire ben sei anni di aggiornamenti maggiori, in termini pratici uno smartphone Samsung attualmente rilasciato con Android 14 dovrebbe poter arrivare in tutta tranquillità ad Android 20, questo è quanto garantisce Samsung.

A quanto pare però ciò lascia spazio anche a notizie negative, uno dei suoi device più venduti sta infatti per abbandonare la politica di aggiornamenti mensili per quanto riguarda le patch di sicurezza.

A52s saluta le patch mensili

In base ad una nota ufficiale di Samsung, sembra che il suo smartphone medio di gamma Galaxy A52s, dirà addio alle patch di sicurezza e agli updates software a cadenza mensile in favore di una cadenza trimestrale, si tratta di un cambiamento arbitrario da parte di Samsung legato propriamente alla natura ormai abbastanza obsoleta del dispositivo il quale sicuramente non rientra più tra le priorità dell’azienda coreana, di conseguenza quest’ultima si impegnerà a mantenere la sicurezza del proprio smartphone, ma non con un tasso di priorità degno di un top di gamma o comunque di un dispositivo più recente.

Di conseguenza, d’ora in avanti il dispositivo verrà aggiornato ogni tre mesi con le ultime patch di sicurezza rilasciate dall’azienda coreana, un abbandono graduale della politica di aggiornamenti meno dolorosa rispetto ad un taglio netto.