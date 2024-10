Audi Q3 2024: la nuova generazione è pronta a stupire

Audi sta lavorando alla nuova generazione della Q3, un SUV fondamentale per il marchio tedesco, che ha ottenuto grande successo con la versione attuale. Ma come sarà questo nuovo modello? Le prime foto spia rivelano un design più sportivo, grazie all’introduzione di fari sdoppiati e una griglia frontale ridisegnata. Il tutto sarà completato dalle linee più aggressive del paraurti. Ci saranno anche richiami stilistici ai modelli più recenti, come la Q6 e-tron di cui si parla tanto.

In linea con la tradizione della casa, la nuova Audi Q3 sarà offerta anche nella variante Sportback, caratterizzata da un tetto spiovente che conferisce al SUV un aspetto più grintoso e un’aerodinamica migliorata. L’auto poggerà sulla piattaforma MQB Evo del gruppo Volkswagen, la stessa della nuova Volkswagen Tiguan. Audi è pronta a lanciarsi in un segmento SUV sempre più affollato: riuscirà a battere rivali come la BMW X1?

Nuova tecnologia e motorizzazioni da Audi

All’interno, la nuova Q3 non deluderà chi cerca tecnologia all’avanguardia. Sarà presente l’Audi Digital Stage, che include il Virtual Cockpit da 11,9 pollici e un display MMI centrale da 14,5 pollici. A seconda degli allestimenti, si potrà scegliere anche per un terzo schermo. Questo sarà però riservato al passeggero. Con un design minimal e funzionale, l’interno avrà tutti i dettagli all’altezza delle aspettative. Soddisferà, con molta probabilità, tutte le esigenze degli amanti del lusso.

Sul fronte motori, la nuova Audi Q3, inclusa la versione Sportback, avrà una gamma completa. Avremo propulsori benzina, diesel e ibridi plug-in, insomma un po’ di tutto. Buona parte delle motorizzazioni sono state ereditate dalla Volkswagen Tiguan. Si prevede poi che la versione plug-in abbia un’autonomia elettrica di circa 100 km secondo il ciclo WLTP. Riuscirà questa soluzione a soddisfare la clientela? Basterà ad accontentare chi è molto attento alla sostenibilità? Audi punta molto su questa nuova Q3 per rilanciarsi nel competitivo segmento C dei SUV. Non resta che aspettare il debutto ufficiale per scoprire tutti i dettagli.