Audi Q6 Sportback e-tron: l'elettrica con anima da coupé

Audi presenta al Salone di Parigi il nuovo Q6 Sportback e-tron. Arriva così la versione SUV Coupé che completa la gamma del già noto Q6 e-tron. Questo modello presenta linee eleganti e aerodinamiche. La sinuosità salta all’occhio grazie al tetto più inclinato e alla presenza di uno spoiler posteriore. Lo spoiler, inoltre, contribuisce a conferire alla vettura un look più dinamico e sportivo. La lunghezza del SUV è di 4.771 mm, mentre l’altezza è stata ridotta a 1.665 mm. Tale riduzione ha migliorato di molto il coefficiente di aerodinamicità che passa così da 0,28 a 0,26 Cx.

L’interno del SUV mantiene lo stesso stile moderno e tecnologico della versione tradizionale. Come in passato è dominato dall’Audi Digital Stage. Ci sono poi tre schermi, tra cui un infotainment da 14,5 pollici. Nell’insieme regalano un’esperienza di guida completamente digitale e connessa all’acquirente. Il sistema si basa sulla tecnologia Android Automotive, integrando servizi avanzati sia di assistenza che di intrattenimento. Anche i materiali interni riflettono l’impegno di Audi per la sostenibilità. La società ha usato infatti elementi riciclati e a basso impatto ambientale.

Prestazioni al top e autonomia migliorata per la nuova elettrica Audi

Il Q6 Sportback e-tron non ha cambiamenti solo dal punto di vista estetico. Il SUV Audi è disponibile in diverse versioni di motorizzazione con cui offre vari livelli di potenza e trazione. Si va da quella posteriore alle quattro ruote motrici della versione quattro. La variante base ha un motore elettrico da 292 CV, mentre il modello più performante, l’SQ6 Sportback e-tron quattro. Quest’ultimo raggiunge i 517 CV, scattando da 0 a 100 km/h in appena 4,3 secondi.

L’autonomia poi varia a seconda della motorizzazione e arriva fino a 656 Km. Le batterie da 100 kWh, in più, garantiscono una ricarica molto rapida grazie all’architettura a 800 V. Il nuovo Audi Q6 Sportback e-tron dovrebbe arrivare agli inizi del prossimo anno, anche nel nostro Paese. I prezzi per l’Italia non sono ancora stati ufficializzati. Ad ora si sa che in Germania il modello base parte da 65.900 euro, mentre la versione di punta può superare i 96.000 euro.